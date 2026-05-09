Gaido confirmó que el asfalto en Rincón del Río supera el 80% y estará listo en dos meses

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, recorrió este sábado las obras de pavimentación que se ejecutan en el barrio Rincón del Río y confirmó que los trabajos ya superaron el 80% de avance. La intervención incluye tanto el asfaltado total del sector como un sistema pluvial clave para resolver históricos problemas de inundaciones.

Según informaron desde el municipio, el proyecto se encuentra en la etapa final y se estima que en aproximadamente dos meses quedarán inauguradas las últimas 126 calles. Sumadas a las más de 200 cuadras realizadas en una primera etapa, el sector contará con un total de 356 nuevas calles asfaltadas.

“Estamos terminando de pavimentar todo el barrio Rincón del Río como ya lo hicimos hace muy poco tiempo en Rincón de Emilio, a escasos metros de acá”, expresó Gaido durante la recorrida.

Una obra para resolver inundaciones históricas

El jefe comunal destacó que antes del asfaltado fue necesario ejecutar una importante obra pluvial para dar respuesta a un problema estructural que afectaba desde hace años a los vecinos del barrio.

Mariano Gaido destacó la inversión municipal y el avance histórico de la obra en Rincón del Río.

La zona se encuentra por debajo de la cota del río Neuquén, situación que provocaba frecuentes anegamientos cada vez que se registraban lluvias intensas.

“Dimos una solución a un problema que existía desde que se fundó el barrio y que el mismo desarrollador tendría que haber resuelto”, sostuvo el intendente.

Gaido remarcó además que la obra se financia íntegramente con recursos municipales. “Hoy la Municipalidad, con fondos propios y superávit, está terminando de ejecutar obra pluvial y de asfalto. Hablamos de una inversión de 5.800 millones de pesos con presupuesto neuquino”, señaló.

El Plan Orgullo Neuquino continúa sumando pavimento

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que el proyecto contempló la instalación de pluviales, sumideros, cámaras y una moderna estación de bombeo para garantizar el correcto escurrimiento del agua.

“Todo este sector está debajo de la cota de defensa del río, así que hubo que generar todo un sistema pluvial para que los vecinos pudieran tener el pavimento y dejar atrás los problemas de inundación”, indicó.

Actualmente los trabajos avanzan sobre calles como Alemania, Japón, Mar Caspio, América del Sur, Mar Mediterráneo, Egipto, África, Marruecos, Noruega, Bélgica, Grecia, Hungría, Francia y Portugal, entre otras arterias del barrio.

Alejandro Nicola explicó que el sistema pluvial evita inundaciones en zona baja del barrio Rincón del Río.

Las obras forman parte del Plan Orgullo Neuquino, un programa municipal que prevé la pavimentación de más de 3.000 cuadras en distintos sectores de la ciudad. La iniciativa incluye barrios como Villa Ceferino, Terrazas de Neuquén, Islas Malvinas, Z1, Valentina Sur y Confluencia, con el objetivo de mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos