El plan Orgullo Neuquino abarca toda la ciudad, pero en particular esta semana se registraron avances significativos en dos barrios emblemáticos. En el barrio Z1 se está trabajando en cinco sectores simultáneamente, lo que permitirá cubrir el 100% del barrio con asfalto, 350 cuadras en total.

Por otro lado, en Valentina Sur, dentro de Urbanización Bosch, se completó estos días la pavimentación de 13 nuevas cuadras, de un total de 116 que estarán listas en el término de seis meses.

La novedad la dio a conocer el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola: “Solo en esta semana se sumaron 30 nuevas cuadras pavimentadas en Z1. Una vez finalizadas las obras, se habrán intervenido alrededor de 350 cuadras en total”.

También observó que los trabajos de pluviales en Z1 están prácticamente terminados, y el cordón cuneta muestra un avance considerable.

“En las zonas donde ya se realizó el movimiento de suelo y la preparación de bases, se está extendiendo la carpeta asfáltica en varios sectores de manera simultánea, consolidando el progreso de las obras”, reafirmó Nicola.

Acerca de las obras en Valentina, reafirmó que “en particular en esta semana hemos estado trabajando bastante, avanzando muy bien ya con la etapa de colocación de carpeta en lo que es Urbanización Bosch: se terminaron 13 nuevas cuadras que se colocó el asfalto”.

“Es un avance muy importante en los dos barrios que responden a la planificación urbana y a la ciudad de los 15 minutos que estamos creando”, concluyó.