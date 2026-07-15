Con la presencia de Figueroa, Cerro Bayo dejó inaugurada su nueva aerosilla cuádruple y aguarda nuevas nevadas

Luego de haber lanzado el Operativo Nieve para estas vacaciones de invierno, el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa y el gerente general de Cerro Bayo Pablo Torres García inauguraron la nueva aerosilla cuádruple en el sector Bosque, ubicado en la cota 1500 del cerro en Villa La Angostura. Con esta nueva adquisición, el complejo se reposiciona con infraestructura turística y habilita el acceso hasta la cumbre de la montaña. Esto les ofrecerá a visitantes y esquiadores una experiencia renovada.

La nueva telesilla cuádruple incrementa la capacidad de transporte, agiliza el ascenso hacia los sectores altos del Cerro Bayo, reduce los tiempos de espera y permite disfrutar de uno de los miradores panorámicos más emblemáticos de Villa La Angostura. De cara a las vacaciones de invierno, esto será un atractivo tanto para aquella personas que practican deportes de nieve como para quienes busquen contemplar el paisaje.

El gobernador de Neuquén y el intendente de Villa La Angostura Javier Muerer en la base del Cerro Bayo - Foto: Neuquén Informa

“Las superficies esquiables más importantes de la República Argentina se desarrollan realizando las inversiones que hay que hacer para progresar permanentemente en Neuquén, por eso seguimos la evolución de cada una de las firmas concesionarias”, sostuvo Figueroa ante funcionarios de su gabinete provincial, el intendente angosturense Murer y demás autoridades locales. Sobre la temporada invernal, el mandatario neuquino adelantó será buena y que la incorporación de tecnología y maquinaria allana el horizonte para el desarrollo del turismo en las cuatro estaciones del año.

Figueroa indicó que no sólo se acompaña a las localidades mediante el desarrollo de obras de infraestructura: “No se trata sólo en rutas, gas, internet, agua, sino que también trabajamos para asegurar la estacionalidad en la provincia”. En este sentido, el gobernador destacó el avance en la etapa licitatoria de tres centros de convenciones para San Martín de los Andes, Villa Pehuenia y Chos Malal.

Quedó inaugurada la aerosilla cuádruple en Cerro Bayo de cara a las vacaciones de invierno 2026 - Foto: Neuquén Informa

Sobre las mejoras realizadas en el Cerro Bayo

La habilitación de la nueva aerosilla se suma a otras mejoras que Cerro Bayo ha incorporado para esta temporada de invierno. Entre ellas, se destaca la ampliación del sistema de nieve artificial con cañones hasta la base, trabajos de nivelación y acondicionamiento de pistas. Además, la incorporación de una moderna máquina pisapistas y una nueva magic carpet (alfombra para ascenso) destinada a la escuela de esquí, que facilita el aprendizaje de los más pequeños y de quienes se inician en la actividad.

Las nuevas prestaciones de Cerro Bayo fortalecen la oferta turística de Villa La Angostura y brindan a residentes y visitantes más opciones para disfrutar de la temporada invernal. Una temporada que podrá disfrutarse con mayor comodidad, seguridad y experiencias para toda la familia.