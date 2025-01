El intendente que encontró el césped sintético arrollado en un galpón

El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, informó que cuando asumió, en diciembre de 2023, en el municipio, no se había avanzando en la construcción de la cancha de césped sintético anunciada para esa localidad, y que solamente encontraron la alfombra sintética y el caucho para ser aplicado, "arrollados en un galpón".

"Cuando recibimos la gestión, antes del inventario de los bienes, encontramos alfombra sintética y el caucho, en un galpón, sin colocar", dijo el intendente a la radio AM 550 y el canal 24/7, durante la emisión de La Primera Mañana. "El espacio fue destinado, está diseñado", pero no se avanzó con la obra, aseguró.

"Hemos trabajado, esta es una decisión que no se ha podido definir, no solamente es colocar la alfombra sino también alisar el suelo, y estamos hablando en eso solo de 170 millones de pesos, solo para compactar el terreno", informó el intendente, en diálogo con los periodistas Nicolás Minisini y Dennis Godoy.

"Sé que había una empresa que lo tenía que hacer. Los materiales seguro que los habrán pagado. No sé si a la empresa que iba a colocar se le ha pagado o no. Al municipio no se le ha hecho llegar ninguna inquietud de investigación porque el municipio nunca tuvo que ver con esto", dijo Mansegosa respecto del informe final de la auditoria interna realizada por la provincia, respecto de los trámites realizados por el Estado con este tema, durante la gestión de Omar Gutiérrez.