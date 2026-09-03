Un total de 12 investigadores, entre ellos 7 italianos, trabajan hace dos semanas en la zona de Cerro León junto al museo de Picún Leufú, a unos 8 kilómetros de la localidad conocida por sus hallazgos paleontológicos.

Los científicos llegaron a la localidad neuquina con el objetivo de estudiar y profundizar el conocimiento sobre las huellas y los fósiles presentes en la región.

Destacaron desde el municipio que "la campaña está siendo muy fructífera y ya permitió recuperar importantes materiales fósiles, entre ellos restos de saurópodos, tortugas y dientes de dinosaurios, hallazgos que aportan nueva información sobre la fauna que habitó nuestra región hace millones de años."

De manera simultánea, se están realizando estudios sobre huellas fósiles, que permiten conocer no solamente qué animales habitaron este territorio, sino también cómo se desplazaban y cómo era el ambiente en el que vivieron.

Vecinos han visitado el lugar del hallazgo

Esta semana algunos adultos mayores de la localidad visitaron la excavación paleontológica de Cerro León.

Los mismos tuvieron la posibilidad de caminar y explorar el sitio, además de conocer sobre el trabajo de los investigadores.

"Fue maravilloso ver cómo cada uno se acercó a este mundo de la paleontología con entusiasmo y asombro, compartiendo experiencias y aprendiendo junto a los investigadores que forman parte de esta importante excavación", manifestaron desde la Municipalidad.