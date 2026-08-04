Personal del Parque Nacional Nahuel Huapi llevó adelante un operativo de asistencia para llegar hasta una familia que permanecía aislada por la acumulación de nieve en la zona de Lago Espejo Chico.

Según Diario Andino, el procedimiento fue el sábado por guardaparques de la Seccional Espejo, junto a integrantes del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de la Zona Norte–Villa Traful, tras un pedido de ayuda realizado por la familia Matuz.

La vivienda se encuentra sobre la Ruta Nacional 40, en el Circuito de los Siete Lagos, a unos 2,5 kilómetros hacia el interior de la Seccional Espejo.

Habían pedido asistencia ya que las intensas nevadas habían bloqueado completamente el acceso, impidiendo el ingreso por el camino habitual.

Para llegar hasta el lugar, el personal debió despejar manualmente todo el trayecto con palas y utilizar el apoyo de un camión URO, para llegar de forma segura a la vivienda.

Una vez allí, los agentes constataron el estado de salud de las dos personas mayores del lugar y les entregaron comida y medicamentos.

Ambos se encontraban en buenas condiciones y continuarán siendo asistidos por sus familiares mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Desde el Parque Nacional señalaron que este tipo de operativos forman parte de las tareas habituales que desarrollan guardaparques y brigadistas durante el invierno a pobladores históricos y parajes alejados del área protegida.