Desde ayer, lunes, personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), despliega un importante operativo para restablecer el servicio eléctrico del paraje La Matancilla. Inicialmente, las tareas convocaron a 27 operarios de distintas localidades del norte neuquino y, durante la jornada de hoy, se reforzó con una nueva cuadrilla.

Las condiciones meteorológicas registradas desde la madrugada del domingo ocasionaron la caída de 30 postes de madera y cerca de dos kilómetros de líneas de media y baja tensión, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico para unos 40 usuarios del paraje La Matancilla, en cercanías de Varvarco.

El operativo reúne cuadrillas del EPEN de Varvarco, Las Ovejas, Chos Malal, Zapala, la Regional Norte y Andacollo. Además, se movilizaron cuatro camiones, nueve camionetas, dos retroexcavadoras y una minicargadora Bobcat para avanzar con las tareas de reposición.

La mayor parte de los trabajos se desarrolla bajo condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve acumulada, barro y sectores de difícil acceso. Esto requiere el empleo de maquinaria pesada y un importante despliegue de recurso humano y logístico para garantizar la seguridad del personal y avanzar en la reposición del servicio.

Como parte del operativo fue necesario abrir y acondicionar los accesos para el ingreso del personal y la maquinaria. Luego, se retiraron las estructuras caídas, conductores y demás elementos afectados, para avanzar con la reconstrucción de la red de media y baja tensión mediante el reemplazo de materiales dañados.





