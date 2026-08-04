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Cerca de varvarco

Operarios del EPEN trabajan para reponer el servicio eléctrico en el norte neuquino, tras el temporal de nieve

Las inclemencias climáticas provocaron importantes daños en la infraestructura eléctrica que abastece al paraje La Matancilla, cerca de Varvarco.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Martes, 04 de agosto de 2026 a las 13:58
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El EPEN trabaja para restablecer el servicio eléctrico en el norte neuquino.El EPEN trabaja para restablecer el servicio eléctrico en el norte neuquino.El EPEN trabaja para restablecer el servicio eléctrico en el norte neuquino.

Desde ayer, lunes, personal del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), despliega un importante operativo para restablecer el servicio eléctrico del paraje La Matancilla. Inicialmente, las tareas convocaron a 27 operarios de distintas localidades del norte neuquino y, durante la jornada de hoy, se reforzó con una nueva cuadrilla.

Las condiciones meteorológicas registradas desde la madrugada del domingo ocasionaron la caída de 30 postes de madera y cerca de dos kilómetros de líneas de media y baja tensión, lo que provocó la interrupción del suministro eléctrico para unos 40 usuarios del paraje La Matancilla, en cercanías de Varvarco.

El operativo reúne cuadrillas del EPEN de Varvarco, Las Ovejas, Chos Malal, Zapala, la Regional Norte y Andacollo. Además, se movilizaron cuatro camiones, nueve camionetas, dos retroexcavadoras y una minicargadora Bobcat para avanzar con las tareas de reposición.

La mayor parte de los trabajos se desarrolla bajo condiciones climáticas adversas, con presencia de nieve acumulada, barro y sectores de difícil acceso. Esto requiere el empleo de maquinaria pesada y un importante despliegue de recurso humano y logístico para garantizar la seguridad del personal y avanzar en la reposición del servicio.

Como parte del operativo fue necesario abrir y acondicionar los accesos para el ingreso del personal y la maquinaria. Luego, se retiraron las estructuras caídas, conductores y demás elementos afectados, para avanzar con la reconstrucción de la red de media y baja tensión mediante el reemplazo de materiales dañados.



 

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