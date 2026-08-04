El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este martes 4 de agosto estará marcado por viento fuerte en el este y centro de Neuquén, además de lluvias y nevadas en la cordillera. El fenómeno alcanzará a localidades como Neuquén capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal, con diferentes niveles de intensidad.

El dato más relevante del pronóstico es que Zapala registrará las ráfagas más intensas de toda la provincia, con velocidades que podrían llegar a 78 km/h, mientras que San Martín de los Andes continuará bajo un escenario típicamente invernal con precipitaciones durante gran parte del día.

Aunque no hay alertas meteorológicas vigentes asociadas a este pronóstico, el escenario previsto por el organismo nacional obliga a extremar precauciones, especialmente para quienes deban circular por rutas provinciales y nacionales en sectores cordilleranos.

¿Cómo estará el tiempo en Neuquén capital?

La capital provincial comenzará la madrugada con 9°C y cielo nublado.

Durante la mañana el viento del oeste aumentará hasta ubicarse entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de 50 km/h.

Por la tarde llegará la temperatura máxima de 14°C, aunque el viento se intensificará hasta 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h, condiciones que continuarán durante la noche con una temperatura cercana a 11°C.

Zapala tendrá el viento más fuerte de la provincia

La ciudad del centro neuquino será el punto con mayor intensidad de viento durante la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre 3°C y 11°C, mientras que durante la tarde el viento del oeste alcanzará velocidades de 42 a 50 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 78 km/h, las más elevadas previstas por el SMN para este martes.

Estas condiciones podrían reducir la estabilidad de vehículos altos y afectar actividades al aire libre.

San Martín de los Andes seguirá con lluvias y nevadas

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario plenamente invernal.

La madrugada combinará lluvias y nevadas, mientras que durante la mañana predominarán las nevadas, con una temperatura mínima de 2°C.

Por la tarde y la noche continuarán las precipitaciones mixtas. La temperatura no superará los 6°C y el viento del oeste alcanzará entre 32 y 41 km/h, con ráfagas cercanas a 69 km/h.

Para quienes tengan previsto viajar hacia la cordillera, es recomendable consultar el estado de las rutas antes de iniciar el viaje, ya que la nieve puede reducir la visibilidad y generar hielo sobre la calzada.

Chos Malal tendrá nubosidad y viento durante toda la jornada

En el norte provincial el martes transcurrirá con cielo entre nublado y mayormente nublado.

La temperatura se moverá entre 6°C y 13°C.

Durante la tarde el viento alcanzará velocidades de 32 a 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h, disminuyendo parcialmente hacia la noche.