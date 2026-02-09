El Gobierno provincial continúa con los trabajos para mejorar el ingreso al Lago Huechulafquen, a través del avance en las obras de pavimentación de la Ruta Provincial 61. La intervención se realiza entre el final del pavimento actual y el acceso al Parque Nacional Lanín, en un tramo estratégico para la conectividad turística de la región.

Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de alcantarillas, un paso clave previo al asfaltado total de los 8,5 kilómetros previstos. Según informó el ministerio de Infraestructura, esta etapa inicial alcanza un avance del 7,66%, marcando el ritmo del proyecto vial.

La obra, ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad, contempla la pavimentación completa del tramo en un plazo estimado de 12 meses. El trayecto bordea el Lago Huechulafquen y brinda una vista privilegiada del volcán Lanín, uno de los paisajes más emblemáticos del sur neuquino.

Se trata de una intervención considerada clave para Junín de los Andes y para toda la región de los Lagos del Sur, ya que permitirá optimizar la accesibilidad y potenciar el desarrollo turístico en una de las zonas más visitadas de la provincia.

El Gobierno provincial proyecta para este año el inicio de 264 kilómetros de nuevas obras de pavimentación, que se suman a los 400 kilómetros ya ejecutados. Con este volumen, la gestión alcanzará un total de 664 kilómetros entre obras finalizadas, licitadas o en ejecución en distintas rutas neuquinas.

La cifra representa un récord histórico para la provincia, considerando que la red vial provincial cuenta con 1.200 kilómetros construidos a lo largo de su historia institucional. El nuevo impulso busca consolidar la conectividad y fortalecer el corredor turístico y productivo del territorio neuquino.