El organizador de La Sarita Polo Club, Marcelo Benítez, confirmó el inicio de una nueva edición de la Copa Los Hermanos, que se disputará del 26 al 28 de marzo y marcará el cierre de la temporada en el predio con una propuesta que combina deporte, gastronomía y espectáculos en Neuquén.

Durante una entrevista en el programa "Tardes De Primera" que se transmite por CN 24/7 Canal de noticias, Benítez destacó que el evento coincidirá con el cierre de la Vendimia Neuquina, lo que potenciará la convocatoria y sumará nuevas experiencias para el público. “Va a ser un cierre tremendo, con una gran convocatoria y muchas propuestas para disfrutar”, aseguró.

En lo deportivo, el torneo sigue creciendo en nivel competitivo. Según explicó, equipos del Alto Valle incorporaron jugadores de la provincia de Buenos Aires, elevando la calidad del juego. Además, remarcó la participación de jugadores vinculados a competencias nacionales de alto nivel, lo que posiciona al evento dentro del calendario del polo argentino.

Pero la Copa Los Hermanos ya trasciende lo estrictamente deportivo. “Dejó de ser solo un torneo, hoy es un evento social y turístico”, señaló Benítez. A partir de la tarde, el predio se transforma con paseos de productores, artesanos, food trucks y espacios de degustación, generando una experiencia integral para toda la familia.

El cronograma también incluirá shows musicales y after polo, con la presencia de DJs invitados como Pully Di María y La Aleman, que animarán las noches del viernes y sábado. Desde la organización destacaron el trabajo conjunto con el área de turismo provincial y el acompañamiento de bodegas locales, que tendrán espacios VIP y propuestas especiales en el marco de la vendimia. “La idea es que la gente venga, recorra, descubra y disfrute todo lo que ofrecemos”, indicó.

Cuál es el valor de las entradas:

El jueves la entrada será gratuita. En tanto, el resto de las jornadas habrá diferentes opciones de acceso. La Experiencia Vendimia tiene un valor de 50.000 pesos e incluye entrada para los dos días, copa de vidrio y cuatro degustaciones. También habrá entrada general por 30.000 pesos para viernes y sábado y entrada para menores de 10 a 17 años a 20.000 pesos.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de redes sociales y puntos de venta vinculados a bodegas participantes. Además, se espera un marco de público amplio, impulsado por el buen clima y el crecimiento sostenido del evento en los últimos años.

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