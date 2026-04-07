La Bodega Malma será sede este sábado de la sexta edición del ciclo “Sunset”, un evento que marcará el cierre de la Vendimia 2026 en la región. La propuesta comenzará a las 15 y se extenderá hasta la noche, combinando espectáculos en vivo, degustaciones y actividades en el predio.

Según explicaron los productores Elvio Fernández e Ignacio Solari en AM550 La Primera, el evento “fue creciendo edición tras edición” y para este cierre esperan una asistencia mayor, impulsada también por la oferta de transporte desde distintas ciudades.

El evento contará con una programación escalonada de música en vivo, de la mano de artistas como Abril Ferrari, Catalina Jaz, Manu Martínez, Emanuel Horvilleur, Estelares y el cierre con el DJ Darío Arcas.

Además, la conducción estará a cargo de Bebe Contepomi.

Gastronomía y experiencias en el predio

La oferta gastronómica incluirá opciones diversas con participación del chef Pancho Fernández y foodtrucks invitados. Entre las propuestas que detalló también en AM550 Lucía Corral, referente de marketing de la bodega, habrá:

Hamburguesas, sushi y ceviche

Cocina a las brasas y pizzas

Helados artesanales y café

Cócteles con y sin alcohol

También habrá degustación de vinos de línea reserva y premium de la bodega.

Actividades para el público

Durante toda la jornada se realizarán:

Visitas guiadas por la bodega

Experiencia “Matublén” para crear blends de vino

Sorteos y espacios de descanso

Puntos de hidratación

Entradas, precios y transporte

Las entradas están disponibles a través de la plataforma tuentrada.com con dos modalidades:

General: $90.000 (incluye copa, vino y agua)

Campo VIP: $140.000 (incluye gastronomía y más consumiciones)

El sector VIP de restaurante ya se encuentra agotado.

Traslados y accesibilidad

Habrá transporte opcional con salidas desde:

Neuquén

Cipolletti

Centenario

El servicio tiene un costo de $20.000 ida y vuelta. Además, el predio contará con conectividad mediante antenas Starlink para facilitar pagos electrónicos.

Un evento que crece en convocatoria

Desde la organización destacaron que el ciclo Sunset logró consolidarse durante el verano, con público recurrente y nuevos asistentes impulsados por el “boca a boca”. Esta edición funcionará como cierre definitivo de la temporada de vendimia en la región.

La entrevista a Lucía Corral:

La entrevista a Elvio Fernández e Ignacio Solari: