La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR) presentó este miércoles un reclamo formal ante los ministros de Salud, Demetrio Thalasselis, y de Modernización, Milton Dumrauf, por la implementación del sistema de Inteligencia Artificial (IA) en guardias hospitalarias. La entidad gremial denunció que la medida, presentada como un avance tecnológico, en realidad profundiza la crisis estructural del sistema público de salud.

Entre los principales cuestionamientos, ASSPUR señaló la inexistencia de garantías legales y éticas, ya que el sistema de triage basado en IA se encuentra en fase piloto sin aprobación de la ANMAT como producto médico. “Esta omisión desplaza la responsabilidad civil y penal hacia médicos y enfermeros, exponiéndolos a riesgos legales ante posibles fallos del algoritmo”, advirtieron.

El gremio también remarcó la infraestructura obsoleta y la “digitalización de la precariedad”: conectividad intermitente, soporte informático obsoleto y falta de capacitación del personal administrativo. “No se puede pretender vanguardia tecnológica mientras el personal enfrenta jornadas extenuantes, falta de insumos básicos y salarios que no cubren la canasta”, expresaron.

Otro eje crítico es el sesgo algorítmico e incompatibilidad cultural, ya que la IA utilizada responde a patrones diseñados en Estados Unidos, ignorando las particularidades lingüísticas y sintomáticas de la población patagónica y de los pueblos originarios. “La interpretación errónea de un síntoma no es un error de sistema, es un riesgo de vida”, alertaron.

ASSPUR cuestionó además las prioridades financieras del esquema contractual: fondos públicos derivados hacia la empresa estatal ALTEC, que a su vez contrae obligaciones en dólares con Google Cloud, mientras los hospitales carecen de insumos básicos y los trabajadores perciben salarios devaluados.

El gremio exigió la suspensión inmediata de la implementación del sistema de IA en guardias, la publicación de los contratos con ALTEC y Google Cloud, el cese de la digitalización de la precariedad y la apertura de una mesa paritaria sectorial exclusiva de salud.

“La salud pública de Río Negro no se sostiene con algoritmos, sino con trabajadores dignificados. No aceptaremos que se prioricen contratos con multinacionales por encima del bienestar de quienes sostienen el sistema día tras día”, concluyó el documento firmado por la secretaria general Cesira Mullally y la secretaria gremial Marisa Albano.