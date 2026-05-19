La Escuela Hogar 152 de Cerro Alto de Pilcaniyeu con más de 90 años de historia en la región sur de Río Negro, volverá a abrir sus puertas tras el fallo de la Justicia que declaró ilegal y arbitrario el cierre dispuesto por el Ministerio de Educación. La medida judicial obliga al gobierno provincial a reincorporar a los estudiantes y restituir a los trabajadores de la educación.

El cierre de la institución, ocurrido en marzo, había generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa y en organizaciones gremiales. Educación argumentó una “emergencia hídrica” para justificar la clausura, pero familias, docentes y UnTER denunciaron que se trataba de un vaciamiento arbitrario que vulneraba el derecho a la educación en territorios rurales.

La sentencia judicial representa un triunfo de la organización comunitaria, que durante semanas sostuvo abrazos simbólicos, movilizaciones y reclamos públicos para impedir el cierre definitivo. “Este logro no fue casualidad: fue resultado de la lucha sostenida de las familias, de la comunidad educativa y de la docencia organizada que nunca dejó de defender la Escuela Pública”, expresó el Consejo Directivo Central de UnTER.

El fallo expuso la ilegalidad de la resolución oficial y obliga al Ministerio de Educación a garantizar el funcionamiento pleno de la escuela, con matrícula activa y personal reincorporado. La reapertura de la Escuela Hogar 152 reafirma que cuando la comunidad se organiza, la escuela pública se defiende y la lucha da resultados.