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FALLO JUDICIAL

La comunidad escolar celebró: un fallo judicial obligó a reabrir la Escuela Hogar 152 de Cerro Alto

La sentencia expuso la gestión educativa y marcó un precedente institucional al garantizar el derecho a la educación, tras semanas de incertidumbre y reclamos de familias y docentes

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Martes, 19 de mayo de 2026 a las 07:05
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El fallo ordena la reincorporación de estudiantes y docentes

La Escuela Hogar 152 de Cerro Alto de Pilcaniyeu con más de 90 años de historia en la región sur de Río Negro, volverá a abrir sus puertas tras el fallo de la Justicia que declaró ilegal y arbitrario el cierre dispuesto por el Ministerio de Educación. La medida judicial obliga al gobierno provincial a reincorporar a los estudiantes y restituir a los trabajadores de la educación.

El cierre de la institución, ocurrido en marzo, había generado un fuerte rechazo en la comunidad educativa y en organizaciones gremiales. Educación argumentó una “emergencia hídrica” para justificar la clausura, pero familias, docentes y UnTER denunciaron que se trataba de un vaciamiento arbitrario que vulneraba el derecho a la educación en territorios rurales.

La sentencia judicial representa un triunfo de la organización comunitaria, que durante semanas sostuvo abrazos simbólicos, movilizaciones y reclamos públicos para impedir el cierre definitivo. “Este logro no fue casualidad: fue resultado de la lucha sostenida de las familias, de la comunidad educativa y de la docencia organizada que nunca dejó de defender la Escuela Pública”, expresó el Consejo Directivo Central de UnTER.

El fallo expuso la ilegalidad de la resolución oficial y obliga al Ministerio de Educación a garantizar el funcionamiento pleno de la escuela, con matrícula activa y personal reincorporado. La reapertura de la Escuela Hogar 152 reafirma que cuando la comunidad se organiza, la escuela pública se defiende y la lucha da resultados.

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