Este jueves al mediodía Liliana Liberati fue proclamada nueva Decana de la Facultad de Ambiente y Salud (FACIAS) de la Universidad Nacional del Comahue, junto con Juan Vassallo como Vicedecano. Ante el Consejo Directivo y funcionarios provinciales, municipales y representantes del Colegio Profesional del Ambiente, ambos fijaron la vinculación comunitaria como eje central de su gestión.

Liberati y Vassallo asumieron sus cargos frente a un aula repleta de gente, enviando un mensaje que no dejó lugar a la ambigüedad: la facultad necesita reencontrarse con la comunidad.

"Nuestro punto de partida es la escucha y el compromiso de devolverle la vida institucional a la Facultad", afirmó Liberati al abrir su discurso. La flamante Decana subrayó que el contexto actual "no da tregua" y que el desafío exige inteligencia colectiva: una institución que integre, que no cierre sus puertas sino que las abra hacia adentro y afuera"

Por otro lado, Vassallo enfatizó en "generar alumnos que se integren a nuestra sociedad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos." Además, fue contundente al identificar la desvinculación como el problema central que encontraron al asumir.

"Nuestra principal tarea es mejorar las condiciones de los cuatro claustros y revincularnos con la sociedad. Encontramos que esto no sucede", sentenció. La apuesta, según explicó, incluye acompañar desde la institución el crecimiento de toda la región del Comahue.

Con qué propuestas la dupla ganó las elecciones

En cuanto a las propuestas ofrecidas previo y durante el momento de asumir, se destacaron ideas tanto para estudiantes, como docentes, no docentes y graduados. Para los alumnos manifestaron mejoras edilicias, formación pedagógica para docentes, digesto online con las resoluciones y una política institucional con canales diferenciados por claustro y web modernizada.

Para los docentes, apuntaron a concursos de ascenso y regularización con cronograma público, sala docente equipada en las 3 sedes, acceso a posgrado con convenios y aranceles preferenciales, actualización de planes de estudio (algunos de los 90) e instancias formales de participación institucional.

Por otro lado, para los no docentes expresaron la implementación de la nueva Estructura Orgánica Funcional aprobada, espacios dignos y conectividad en las 3 sedes, mesas de trabajo para reorganización de procesos, gestión de nuevos cargos ante el crecimiento de matrícula y capacitación específica en horario laboral con reconocimiento.

También incluyeron a los graduados, para quienes propusieron una bolsa de trabajo institucional y vinculación con empleadores, posgrado en modalidad híbrida con becas y aranceles preferenciales, participación formal en comisiones curriculares y vinculación con Colegios Profesionales de la región.