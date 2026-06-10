A poco de finalizar su mandato al frente de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la rectora saliente Beatriz Gentile realizó un balance de los cuatro años de gestión y aseguró que la institución logró consolidarse como una universidad "más regional y más democrática". A partir de este viernes 12 de junio, el rector electo Christian Lopes y su vice Lorena Higuera conducirán los destinos de dicha casa del altos estudios.

El diagnóstico de Gentile no se limita a cifras académicas. Detrás del crecimiento institucional de la UNCo aparece una idea que atravesó toda la gestión: acercar la universidad a las comunidades que históricamente estuvieron más alejadas de los centros urbanos donde se concentra la educación superior.

En ese sentido, la UNCo avanzó con nuevas propuestas académicas en localidades de la Línea Sur rionegrina, el norte neuquino, Junín de los Andes y Cutral Co, además de proyectar futuras ofertas en otras ciudades de la región. La estrategia buscó reducir barreras geográficas y ampliar las oportunidades de acceso para jóvenes que, por razones económicas o de distancia, encuentran dificultades para continuar estudios universitarios.

La inclusión como eje institucional

Uno de los hitos más destacados de la gestión fue la reforma estatutaria aprobada por la Asamblea Universitaria en 2024, mediante la cual la UNCo se convirtió en la primera universidad intercultural de la Argentina. La modificación incorporó formalmente las perspectivas intercultural, ambiental y de género dentro de la vida institucional de la casa de estudios.

La decisión representó un cambio profundo en la manera de pensar la educación superior en la Patagonia, reconociendo la diversidad cultural de la región y fortaleciendo una visión de universidad vinculada a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el respeto por las identidades territoriales.

Para numerosos estudiantes provenientes de comunidades rurales, pueblos originarios o localidades alejadas de los grandes centros urbanos, estas transformaciones significan también una ampliación concreta de derechos.

Nuevas carreras y más oportunidades

Durante estos cuatro años también se incorporaron nuevas propuestas académicas, entre ellas Ingeniería en Agrimensura e Ingeniería en Recursos Naturales, carreras vinculadas con demandas productivas y ambientales de la región. A la vez, la universidad registró crecimiento en matrícula y en cantidad de egresados, en un contexto nacional marcado por restricciones presupuestarias para el sistema universitario.

La gestión además avanzó en el ordenamiento institucional mediante la aprobación de una nueva estructura orgánico-funcional, considerada una deuda histórica dentro de la universidad.

El desafío de sostener la universidad pública

El balance de Gentile también estuvo atravesado por las dificultades que enfrentó el sistema universitario nacional durante los últimos años. La rectora advirtió en distintas oportunidades sobre el impacto del desfinanciamiento y defendió el papel de las universidades públicas como herramientas de movilidad social, producción científica y construcción democrática.

Con el final de su mandato previsto para este año y la decisión de no buscar una nueva reelección, Gentile sostuvo que el proyecto institucional construido junto al vicerrector Paúl Osovnikar debe tener continuidad. Entre los desafíos que identificó para el futuro aparecen la creación de trayectos formativos más flexibles, títulos intermedios y una mayor incorporación de modalidades virtuales e híbridas.