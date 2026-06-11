Las nuevas autoridades de la UNCo tienen como principal objetivo la recomposición salarial para los docentes

Ayer se llevó a cabo el cambio de conducción de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) con la renovación de su Consejo Directivo. Como principales autoridades asumieron el rector Christian Lopes y la vicerrectora Lorena Higuera. Dejó su lugar como mandamás de la Alta Casa de Estudios Beatriz Gentile.

En diálogo con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550, la flamante vicerrectora Lorena Higuera trazó los principales objetivos en el corto plazo para la nueva conducción de la UNCo.

En primer lugar, habló sobre la recomposición salarial del 24% que habilitó el Gobierno nacional para con las universidades de todo el país: “Es un principio de acuerdo, hace dos años y medio se reclama en conjunto con la comunidad, los sindicatos y distintos ámbitos públicos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”.

En ese sentido continuó: “Este acuerdo no implica que la demanda judicial por la ley se retire. El incremento del 24% implica dos tramos de recomposición; el primero del 21,33% que se abonará en julio sobre los haberes de junio e impactará sobre el aguinaldo, mientras que el 3% restante se liquidará en octubre como base del básico de septiembre”.

Por otro lado, expresó: “Otro elemento a tener en cuenta es el incremento del 50% de las becas Manuel Belgrano, aunque faltan las Progresar que son una demanda presente. También habrá un incremento del 20% en gastos de funcionamiento, lo que representa para la UNCo $116 millones”, y afirmó que la Alta Casa de Estudios tiene en gastos de funcionamiento $581 millones mensuales.

Además, Lorena Higuera ponderó que empezarán a darse mesas paritarias. “Eso no lo teníamos, el 15 de septiembre se reunirán los sindicatos y se establecerá como criterio cada tres meses una paritaria donde el parámetro será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para la recomposición salarial, la idea es recuperar el desfasaje que llevamos desde el 2024”.

“Veníamos en un proceso de descomposición de los salarios y el presupuesto de las universidades. En la UNCo el presupuesto de este año es de $94.000 millones de los que solo $7.000 millones son para gastos de funcionamiento. Hay que tener una mirada sobre este proceso de recuperación”, agregó Higuera.

Finalmente, la vicerrectora de la UNCo sostuvo que está la idea de que los docentes que tuvieron que renunciar por la situación de los salarios regresen.

“Esto abre de nuevo una puerta sobre un problema grave, permitirá llamar a que vuelvan o que modifiquen sus prestaciones. Muchos docentes modificaron su situación de dedicación para tener otros trabajos por fuera de la Universidad”, dijo.

“Las universidades se mantuvieron abiertas durante todo este tiempo, eso da cuenta de que hay una responsabilidad académica y científica por considerar que las universidades son espacios de formación y de desarrollo”, concluyó.

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