El electo decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDECS), Julio Monasterio, destacó la jornada democrática y adelantó los ejes de gestión que asumirá desde el primer día. “Fue una jornada democrática muy importante que se vivió estos días. Se ganó en los cuatro claustros: docentes, no docentes, estudiantes y graduados, eso marca un acompañamiento muy claro hacia nuestra propuesta que tiene representación de todas las carreras de la Facultad”, expresó.

El flamante decano subrayó la necesidad de fortalecer la unidad académica: “Nos parece importante marcar la potencialidad de la Facultad con todos los aportes de las carreras”. Entre las prioridades, señaló la urgencia de resolver la falta de calefacción en el edificio:

“Es una cuestión urgente, este será el tercer invierno sin calefacción. Hay lugares de la Facultad donde no se puede estudiar o trabajar, eso afecta al viejo edificio y a las casitas donde se realizan tareas no docentes. Queremos resolverlo desde el día uno”, explicó.

En el plano académico, adelantó que trabajará en políticas de ingreso, permanencia y egreso dentro de la Facultad: “Vamos a hacer un acompañamiento fuerte a las trayectorias de los estudiantes en un contexto crítico. Hay un enorme desafío. Debemos romper la mentalidad mercantilista y pensar a la educación como un derecho, a la salud como derecho. Claro que todo esto es muy difícil hacer si no se cumple la Ley de Financiamiento Universitario”.

Monasterio también anunció que uno de los ejes de gestión será la transparencia:

“Pediremos auditorías para saber en qué se gasta. Tenemos un diagnóstico de cómo es la situación y la transparencia es importante para nuestro espacio, más en estos tiempos en que se critica tanto a las universidades”.

El nuevo decano remarcó en Radio Kaos que no hay fecha de asunción definida, aunque la propuesta fue presentada para el 16 de junio. También mencionó que trabajará en coordinación con Christian Lopes, electo rector de la UNCo.

Perfil de las nuevas autoridades

Julio Monasterio (46 años): Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA; Doctor en Estudios Sociales de América Latina por el CEA de la Universidad Nacional de Córdoba; Magíster en Teorías y Políticas de la Recreación por la Facultad de Turismo de la UNCo. Profesor Adjunto con dedicación exclusiva en Comunicación Social I, II y III.

María Belén Álvaro: Licenciada en Sociología; Doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Luján; Especialista en Sociología de la Agricultura Latinoamericana. Profesora Titular Regular concursada en Metodología de la carrera de Sociología de la UNCo.