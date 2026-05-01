Asumió Malena Resa, la intendenta interina de Plottier

Cerca de las 19 de este jueves, Malena Resa asumió como intendenta interina de Plottier en un contexto atravesado por fuertes tensiones políticas y judiciales en los últimos días, profundizadas por la renuncia del ahora exjefe comunal, Luis Bertolini. La ceremonia tuvo lugar en la sala de conferencias de la Municipalidad de esa localidad.

Por quiénes juró Malena Resa, la intendenta interina de Plottier

Tras la lectura formal del juramento donde se le pide hacer cumplir la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Neuquén y la Carta Orgánica de Plottier, Malena Resa aceptó el cargo de intendenta interina. En la jura, la flamante titular del Ejecutivo plottiense expuso ante quienes asumía esa responsabilidad.

"Por mi familia, por los ciudadanos de Plottier; por la patria, que siempre es el otro. Sí, juro", dijo en medio de aplausos cerrados.

La salida de Luis Bertolini

Durante la mañana de este jueves, minutos después de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión preventiva, Luis Bertolini presentó su renuncia a la intendencia de Plottier. Como primera en la línea sucesoria al Ejecutivo plotteriense, Resa asumió pasadas las 19.

La renuncia del ahora exintendente fue comunicada a través de una carta dirigida al Deliberante, que hasta ese momento del día encabezaba la propia Resa. En su texto, le dio un sentido político e institucional a su dimisión: "“Renuncio para defender la democracia de Plottier”.