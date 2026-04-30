Una sesión que terminó con el intendente afuera

El Concejo Deliberante de Plottier aprobó por mayoría la suspensión preventiva del intendente Luis Bertolini, luego de que la Justicia le formulara cargos en una causa que investiga supuestas incompatibilidades con la administración pública.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria que avanzó sobre el artículo 79 de la carta orgánica municipal, que habilita este tipo de medidas cuando existe una imputación por un delito doloso.

Qué dice la norma que aplicaron

El punto clave que usaron los concejales establece que la suspensión procede “de pleno derecho” cuando un funcionario es imputado en una causa penal.

Además, la resolución fija que la medida se mantendrá “hasta que recaiga sentencia firme”, es decir, hasta que la causa tenga una definición judicial definitiva.

Quién queda a cargo del municipio

Con la suspensión ya aprobada, el Ejecutivo municipal quedó en manos de Malena Resa, actual presidenta del Concejo Deliberante.

El cambio se activó de manera inmediata, en medio de una jornada marcada por movimientos políticos y decisiones en cadena.

La causa y los nombres involucrados

Bertolini está imputado por el presunto delito de negociaciones incompatibles con su función. En el mismo expediente también aparecen su subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez; su hijo, Mauricio López; y el empresario Pedro Vilchez.

La formulación de cargos se extendió durante dos días y dejó abierta una serie de medidas que todavía se siguen resolviendo en el ámbito judicial.

Un fallo previo que aceleró todo

Horas antes de la sesión, la jueza de Garantías Carina Álvarez rechazó el pedido de prisión domiciliaria para el intendente, con cuestionamientos a los planteos de la fiscalía.

Ese contexto judicial fue el marco en el que el Deliberante avanzó con la suspensión.

La reacción del propio intendente

Minutos antes de que se votara la medida, Bertolini brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó lo que estaba ocurriendo y habló de “un golpe” contra su gestión.

Mientras tanto, dentro del recinto, los concejales avanzaban con una decisión que terminó por sacarlo del cargo de manera preventiva.

Un escenario abierto

La suspensión no cierra la causa, pero cambia el escenario político de la ciudad de forma inmediata. Con el intendente imputado y apartado, el proceso judicial sigue su curso mientras la conducción del municipio ya quedó en otras manos.