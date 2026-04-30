Un final anunciado en medio de la presión institucional

La crisis que sacudía a Plottier desde hace semanas tuvo un desenlace abrupto este jueves: Luis Bertolini renunció a la intendencia apenas minutos después de que el Concejo Deliberante aprobara su suspensión preventiva.

La decisión no fue aislada ni sorpresiva. Llegó en el punto más alto de una escalada institucional marcada por una investigación judicial en su contra y por un clima político que ya había puesto en duda su continuidad.

El jefe comunal enfrenta una causa por negociaciones incompatibles con la función pública, un expediente que terminó por erosionar su margen de maniobra.

La frase con la que intentó explicar su salida

En su carta de renuncia, Bertolini buscó darle un sentido político a su decisión. “Renuncio para defender la democracia de Plottier”, escribió.

También aseguró que su salida no respondía a una admisión de culpa: “No nace de la debilidad ni de la culpa”.

Sin embargo, esas definiciones aparecieron en un contexto en el que el proceso institucional ya avanzaba sin freno y con decisiones concretas tomadas tanto en el ámbito judicial como político.

La causa que lo dejó contra las cuerdas

El expediente judicial fue el eje de la crisis. Aunque la fiscalía desistió de algunos cargos más graves, la investigación por negociaciones incompatibles siguió en pie y se convirtió en el principal foco de conflicto.

Ese escenario derivó en medidas que impactaron directamente en la gestión, como allanamientos y pedidos judiciales, además del creciente desgaste político.

Incluso este jueves, la jueza de Garantías Carina Álvarez rechazó un pedido de prisión domiciliaria, pero eso no modificó el cuadro general: la situación judicial seguía abierta y condicionando cada decisión.

El Concejo avanzó y aceleró el desenlace

La votación del Concejo Deliberante fue el golpe final. Con la suspensión ya aprobada, la continuidad de Bertolini al frente del municipio quedó prácticamente descartada.

En ese marco, la renuncia terminó siendo la única salida posible para evitar una crisis institucional aún mayor en la ciudad.

El proceso dejó expuesto un dato clave: cuando los mecanismos institucionales avanzan de manera simultánea —Justicia y poder legislativo local—, el margen político se reduce al mínimo.

Lo que viene: cambio de mando y reordenamiento

Tras la renuncia, la línea sucesoria se activó de inmediato. La concejal Malena Resa, primera en el orden, asumirá la conducción del municipio.

El recambio abre una nueva etapa en una ciudad que quedó atravesada por meses de conflicto, con una gestión interrumpida y una causa judicial que todavía no se resolvió.

En ese contexto, el desafío inmediato será recuperar estabilidad institucional y encauzar la administración, en un escenario donde la intervención de los organismos y el funcionamiento de las instituciones marcaron el ritmo de los acontecimientos.