Continúan las repercusiones tras el polémico ataque y enfrentamiento entre corredores de la carrera Doble Apolo y los lugareños de la zona de bardas que no los dejaban pasar. En los videos registrados por los propios deportistas se ve como un grupo de personas a caballo golpea a rebencazos a los mismos para que no pasen por la zona en Paso Córdoba.

A partir de esto brindó declaraciones el organizador del tradicional evento que se corre hace muchos años, Alejandro Pellegrini, quien aseguró que tenían los permisos y que evalúan presentar una denuncia judicial por la gravedad de los hechos.

En diálogo con LU18, el organizador reconoció que les dan "ganas de bajar los brazos" tras el episodio. "Estamos solos en esto, por más que tengamos permisos municipales y provinciales, después allá estamos solos. Las autoridades nos dicen que denunciemos, pero necesitamos que toda la comunidad nos acompañe porque estamos perdiendo ese espacio y la gente se asusta", expresó.

Según relató, el conflicto con quienes residen en ese sector de la barda no es nuevo, ya que en las primeras ediciones de la carrera comenzaron los reclamos para que dejaran de pasar por algunos sectores del circuito y que incluso hace dos años realizó una presentación en Fiscalía luego de recibir amenazas telefónicas.

Los primeros inconvenientes y las posteriores reacciones

En cuanto al comienzo de la carrera el domingo, indicó que media hora antes la organización recorrió el circuito y notó que habían cintas rotas, las cuales ellos habían colocado, por lo cual volvieron a ponerlas ya que es la forma de marcar el camino. Sin embargo, posteriormente los agresores aparecieron y asustaron a los corredores en el sector.

Pellegrini descartó que los incidentes hayan sido producto de un malentendido, ya que explicó que el recorrido es previamente publicado y esto debe ser aprobado por provincia y el municipio. Sostiene que fue premeditado y que se podría haber dialogado antes en caso de que significara un problema.

El organizador reveló además que uno de los corredores sufrió un rebencazo que le dejó una marca visible en el abdomen y rompió su remera, motivo por el cual también realizaría una denuncia penal.

En cuanto a intervención de autoridades, indicó que recibió llamados de funcionarios municipales que ofrecieron ponerse a disposición y le indicaron que la denuncia debe ser presentada por organizadores y personas afectadas.

Una agresión que expone un problema más grave

El episodio cobra más gravedad ya que se trata de agresiones en un lugar turístico y deportivo utilizado por toda la comunidad roquense y de la zona, no solo en estas carreras, sino que lo visitan a diario familias y vecinos, por lo cual esto podría haberle ocurrido a cualquier persona e incluso a menores.

Pellegrini finalizó reconociendo que no está en condiciones de pensar en las futuras ediciones de su carrera viendo este panorama, y que tras las agresiones tuvo que ser atendido en ambulancia por el estrés y angustia del momento.

El mismo aseguró que no busca tener ningún problema con este grupo de personas ni con la Provincia. Según el plan presentado previamente para hacer la carrera, estaba todo habilitado para marcar sectores dentro del Área Protegida, con la exigencia de no abrir nuevos senderos y retirar toda esta señalización una vez finalizada.