La causa contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de desempeñarse como médica durante más de cinco años con una matrícula presuntamente obtenida mediante documentación falsa, tendrá este miércoles una audiencia decisiva. El juez federal Hugo Greca deberá resolver si la investigación continúa en la Justicia Federal o regresa al fuero provincial.

El planteo surgió por una resolución de la jueza Natalia González, quien consideró que la investigación excede el presunto ejercicio ilegal de la medicina. Según sostuvo, la causa también involucra la posible falsificación de documentos emitidos por organismos nacionales, criterio que fue respaldado por las fiscales Celeste Benatti y Teresa Giuffrida.

La acusación sostiene que Marzano presentó un supuesto título de médica expedido por la Universidad de Los Andes, aunque esa institución respondió que la mujer nunca estudió allí y que el diploma exhibido presenta numerosas inconsistencias respecto de los documentos oficiales.

Además, para obtener la matrícula profesional en Río Negro habría utilizado resoluciones atribuidas al Ministerio de Educación de la Nación y a la Universidad Nacional del Comahue, documentación que también quedó bajo sospecha y constituye uno de los principales argumentos para que intervenga la Justicia Federal.

De acuerdo con la investigación, entre agosto de 2020 y marzo de 2026 trabajó como médica clínica y terapista en distintos centros de salud públicos y privados de General Roca. Durante ese período habría atendido pacientes, firmado historias clínicas, prescripto medicamentos y emitido certificados de defunción utilizando una matrícula cuya legalidad hoy es cuestionada.

Otro elemento que fortaleció la hipótesis fiscal fue un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, que indicó que Marzano nunca registró ingresos a Venezuela, un dato que contradice la formación presencial exigida para obtener el título universitario que presentó ante las autoridades.

La resolución que adopte el juez Greca marcará el futuro de una de las investigaciones más resonantes de Río Negro. Si declara la competencia federal, el expediente cambiará de jurisdicción para profundizar la pesquisa sobre la presunta falsificación de documentos nacionales. De lo contrario, la causa volverá a la Justicia provincial para continuar su trámite.