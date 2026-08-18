dejó consecuencias que van más allá de los caminos bloqueados y las dificultades para circular. Para el criancero Flavio Castillo y su familia significó la pérdida de gran parte de su ganado caprino luego de un ataque de puma que terminó con la vida de 60 chivas madres.

Castillo relató que el episodio ocurrió mientras intentaba regresar a su casa junto a su hijo. La acumulación de nieve complicó los movimientos en el campo y dificultó el control de los animales. "El temporal nos jugó una mala pasada", resumió al recordar aquellos días.

De 140 chivas madres le quedaron sólo 80

El productor explicó que contaba con un lote de aproximadamente 140 chivas madres. Tras varios días de búsqueda y recorridas por el sector, lograron recuperar 80 animales, confirmando la pérdida de los restantes. "Son 60 las pérdidas por predación", señaló en diálogo con Radio y Televisión del Neuquén (RTN).

Años de esfuerzo detrás de cada animal

Para quienes viven lejos de la realidad rural, una cifra puede parecer solo un dato estadístico. Sin embargo, detrás de cada una de las chivas había años de selección genética, trabajo familiar y planificación productiva. Castillo remarcó que su rodeo estaba integrado exclusivamente por chivas madres, fundamentales para la continuidad de la actividad. "Son muchos años de trabajo. No es solamente ir a mirar las chivas y verlas que están ahí. Hay que hacer cambios de genética, ver qué produce mejor y qué sirve para seguir mejorando", explicó.

La pérdida, aseguró el criancero, tiene una dimensión emocional difícil de describir. Al encontrar los animales muertos, la sensación fue una mezcla de tristeza, impotencia y frustración. "Te produce bronca, de todo un poco. No sabría definir lo que produce", expresó.

Una problemática que preocupa a los crianceros

Según relató el productor, el comportamiento del puma puede variar dependiendo de las circunstancias. En este caso, cree que se trató de un ejemplar acompañado por crías, una situación que suele generar ataques más numerosos. "Cuando anda solo mata un animal, se lo come y después puede volver por los restos. Pero cuando anda con cachorro mata por cantidad", explicó.

A lo largo de su vida en el campo había visto pérdidas ocasionadas por depredadores, aunque nunca de esta magnitud. "Nunca había visto que matara tanto. Había visto lotes de 10 ó 15 animales, pero nunca una cantidad así", recordó.

El caso expone una preocupación compartida por numerosos crianceros de la cordillera neuquina: cómo proteger los rodeos sin afectar la conservación del puma, una especie protegida por la legislación vigente.

El desafío de convivir con la fauna silvestre

Lejos de reclamar compensaciones económicas, Castillo sostuvo que el debate debería centrarse en fortalecer las herramientas de prevención. "Más que asistencia, deberíamos trabajar en cómo controlar esto, qué hacemos y cómo evitamos que vuelva a pasar", planteó.

La familia ya utilizaba medidas de protección, como perros guardianes y luces disuasivas. Sin embargo, las condiciones climáticas extremas y una situación familiar impidieron permanecer en el puesto durante varios días.

Además, la presencia de un bosque de pino ponderosa cercano al sector de pastoreo genera un entorno favorable para que los depredadores encuentren refugio. "Tienen de sobra dónde esconderse. Es como que ya habitan en esa zona", explicó.

Para el criancero, el desafío es encontrar un equilibrio que permita proteger la fauna silvestre y, al mismo tiempo, resguardar el trabajo de quienes dependen de la producción ganadera para sostener a sus familias.