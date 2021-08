Un puma le mató 34 corderos a un productor ganadero

La imágenes son muy fuertes. Como también lo es la indignación de un productor ganadero que llegó al corral de las ovejas y encontró a todos los corderos muertos por el acción de un puma. Aunque en Río Negro está vigente una ley que promueve la caza de animales silvestres perjudiciales para la ganadería y la agricultura, la norma está cuestionada por las organizaciones protectoras y la presencia de este tipo de especies genera grandes pérdidas económicas a los crianceros.

José Moro es un ganadero de Río Colorado, que llegó a su campo de la zona conocida como Meridiano V y encontró el resultado de las pariciones de hace unos meses tendidos en el piso del corral, muertos. Ante la desesperación y la impotencia, agarró el celular y se puso a hacer un video que difundió por distintas redes sociales.

Mientras con su familia levantaba los corderos muertos y los cargaba en su camioneta, fue relatando el panorama de su producción desbastada. Moro explicó que dejó las ovejas encerradas el día anterior y que se encontró con esta situación cuando fue a llevarles comida para que puedan alimentar a los corderos. Y luego comenzó a contarlos en voz alta, las pérdidas son muy elevadas y rondan los 150 mil pesos si se tiene en cuenta el valor comercial del animal faenado.

"No me dejó un solo cordero, el diablo entró", enfatizó mientras recorría cada metro del corral. Precisamente la presencia de los pumas o del león americano provoca enormes pérdidas en los campos, donde su presencia es común ante el desmonte. Es que según los especialistas no comen todo lo que cazan, sino que se alimentan con algunas partes de los animales que matan. También, muchas veces, es la hembra la que provoca la matanza para enseñarle a sus crías como cazar.

En Río Negro está vigente una ley que su texto data de 1972 y que se volvió a implementar desde 2015, en el que se le paga al dueño del campo por cada cuero de puma. En la misma situación está el zorro, aunque el precio por su cuero es bastante menor. Esta normativa es muy cuestionada por las protectoras y hace pocos meses la Fundación Vida Silvestre presentó un reclamo en Chubut, donde se copió esta ley y se busca con un incentivo económico erradicar a este tipo de especies de los campos.