Desde el Hospital de Cutral Co expresaron su preocupación por el aumento de situaciones de violencia que debe vivir su personal. Detallaron peleas entre bandas criminales que termina con agresores y agredidos internados, atención ambulatoria de emergencia en barrios con custodia policial, pacientes con problemas de consumos problemáticos, posteos intimidatorios al personal en redes sociales y un incremento sostenido en la demanda de atención médica.

El responsable del nosocomio, Gastón Zuñiga y su equipo de trabajo participó del debate para proteger y erradicar la violencia contra el personal de salud, en la Legislatura neuquina. Zuñiga concurrió a la reunión junto a Viviana Riveros, vicedirectora del hospital; Martín Valdivia, jefe de Despacho; Andrea Oviedo, a cargo del equipo de Enfermería y Nelson Sanz, jefe de Servicios Generales.

En su intervención destacó la alta demanda de atención que presenta el servicio, situación que puede derivar en que los tiempos o la contestación no es la “esperada” por el paciente o por los familiares que solicitan la atención médica.

Relató que una vez que llega el paciente es atendido por un administrativo, luego pasa a la enfermería y después al médico. Esto causa demoras, lo cual puede llegar a influir en la violencia de los pacientes.

Los reclamos del personal

Por otro lado la vicedirectora del nosocomio, Viviana Riveros se refirió a la guardia como un espacio crítico donde las situaciones de violencia se reproducen a diario y también consideró como un escenario peligroso para el personal las salidas para atender emergencias en barrios vulnerables.

La vicedirectora pidió poder incorporar a la normativa instancias de acompañamiento emocional y psicosocial al considerar que dentro del sistema sanitario del cual forma parte se tiende a normalizar y a naturalizar este tipo de violencia.

También Oviedo hizo mención al incremento de los casos de violencia que padece el personal de enfermería. Indicó que se trata de la primer línea de atención y que, con más frecuencia, deben lidiar con situaciones extremas vinculadas a consumos problemáticos o derivadas de la violencia que se genera entre bandas criminales que operan en la localidad.

La jefa de Enfermeras pidió seguridad, acompañamiento y explicó que este tipo de situaciones genera miedo en el personal y paraliza la atención en áreas claves del nosocomio.

En tanto, Sanz relató casos de “balaceras” a ambulancias que acuden a atender una situación de emergencia y recordó situaciones en las cuales de debió separar a dos internados por la rivalidad entre ambos pacientes.