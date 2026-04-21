La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) inició este martes un paro nacional que incluyó bloqueos en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. La medida busca exigir la reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional para recomponer el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, anticipó que la conflictividad “va a escalar” si no hay respuestas del Gobierno. “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”, advirtió el dirigente

Las protestas comenzaron temprano en distintos organismos nacionales. Se realizan manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde se denunció el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, de eliminar más de 900 funciones consideradas vitales.

Aguiar sostuvo que “la sociedad nos empieza a dar la razón” y que “quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público”. En ese sentido, remarcó que los recortes “no beneficiaron a nadie” y que se tradujeron en “una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”.

El dirigente también cuestionó al presidente Javier Milei: “Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”.

Durante la jornada, ATE garantizó guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, se vieron afectados servicios esenciales como recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del SENASA, radiooperadores de medios públicos, personal de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, CNRT, mantenimiento de plantas nucleares y servicios públicos en provincias y municipios.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que solo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado. En tanto, organismos como PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.

Persecución sindical

Asimismo, durante la mañana se movilizarán al Centro Atómico Bariloche, en Av. Bustillo km 9,5, para exigir la reincorporación de Luis Urra, secretario general adjunto de la seccional local, despedido tras el cambio de empresa tercerizada en el servicio de parques y jardines. El sindicato denunció que se trata de un caso de persecución sindical, ya que el despido responde exclusivamente a su condición de dirigente gremial y a su rol activo en la defensa de los derechos laborales.

ATE presentó un amparo sindical contra las empresas tercerizadas que prestan servicios para la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), reclamando la reincorporación de Urra a sus tareas habituales, que desempeña desde marzo de 2011 en el Centro Atómico. La organización recordó que, en situaciones similares, los trabajadores tercerizados suelen ser contratados por la nueva empresa adjudicataria, pero en este caso se decidió excluir al dirigente sindical.