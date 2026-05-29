Vialidad Rionegrina informó que en la Ruta Provincial Nº 6 se encuentra habilitado un desvío temporario de ripio de aproximadamente 1.500 metros, en doble sentido de circulación. El tramo está ubicado a 57 kilómetros de la intersección con la Ruta Nacional Nº 22 y responde a los trabajos de armado de alcantarillas y levantes de la ruta, que demandarán un plazo estimado de 45 días.

Ante esta situación, el organismo solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución, respetando estrictamente la cartelería informativa instalada en la zona, las indicaciones de los banderilleros y las velocidades máximas permitidas.

En el tramo de desvío se estableció una velocidad máxima de 20 km/h, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios que transitan por el lugar. La medida forma parte de las obras de repavimentación que se ejecutan en las Rutas Provinciales 6 y 8, consideradas estratégicas para la conectividad regional.

Desde Vialidad Rionegrina se recordó la importancia de conducir con responsabilidad y atención, especialmente en sectores intervenidos por obras viales, para evitar inconvenientes y preservar la seguridad de todas las personas que circulan por el área.

Estas tareas se incluyen en el plan de infraestructura vial provincial, fortaleciendo la conectividad y acompañando el desarrollo de cada región. La repavimentación y el mejoramiento de rutas buscan beneficiar a todos los rionegrinos, consolidando un esquema de obras que apuntan a la seguridad vial y al crecimiento económico.