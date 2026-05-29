Un operativo de la Sección Seguridad Vial “Villarino”, dependiente del Escuadrón 70 de Gendarmería Nacional de Bahía Blanca permitió secuestrar más de dos kilos de cocaína que eran trasladados hacia Bariloche. El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 714, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Fastback que había partido desde Villa Celina, en la provincia de Buenos Aires.

En el vehículo viajaban tres ciudadanos extranjeros radicados en el país, de nacionalidades peruana, dominicana y venezolana. Durante la inspección, el can detector de narcóticos “Cumbre” alertó a los gendarmes sobre la posible presencia de sustancias ilícitas en el interior del rodado. Ante esa señal, se tomó contacto con la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, que autorizó una requisa minuciosa en el vehículo.

En el procedimiento se hallaron tres paquetes rectangulares ocultos en la estructura del automóvil. Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que contenían cocaína, con un peso total de 2 kilos 557 gramos.

La droga tenía como destino final la ciudad de Bariloche

Por disposición judicial, los tres involucrados fueron detenidos en carácter de incomunicados y trasladados a dependencias de la Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal Argentina. Además, se secuestró el estupefaciente, el vehículo y se labraron las actuaciones correspondientes con apoyo de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Bahía Blanca.

El hallazgo refuerza la importancia del trabajo de los perros adiestrados en la lucha contra el narcotráfico. En este caso, la intervención de “Cumbre” resultó clave para detectar la droga que tenía como destino final la ciudad de Bariloche.