El Ministerio de Salud de Río Negro aseguró la continuidad del abastecimiento de vacunas en toda la red pública provincial. Más de 15.000 dosis partieron desde Viedma como parte de las tareas programadas de logística y distribución, destinadas a reponer el stock en hospitales y centros de salud.

La cartera sanitaria recordó la importancia de sostener las coberturas de vacunación y mantener los esquemas al día, especialmente en un período clave del año marcado por el incremento de consultas por afecciones respiratorias.

El cronograma prevé entregas escalonadas con envíos al Alto Valle, con destino a los hospitales de General Roca y Cipolletti. Incluyen dosis de varicela, hepatitis B pediátrica, antigripal para adultos y vacuna Hib contra infecciones graves como meningitis y neumonía.

El 2 de junio la distribución se realizará en la Zona Andina. El hospital de Bariloche recibirá antigripal, varicela, triple viral y antineumocócica; mientras que El Bolsón será abastecido con antigripal y varicela.

El 4 de junio: cierre de la semana con entregas en Roca, Cipolletti, Villa Regina, El Bolsón e Ingeniero Jacobacci.

Las vacunas del Calendario Nacional y las de campaña estacional son gratuitas y están disponibles de manera permanente en los vacunatorios de los 36 hospitales públicos de la provincia.

Desde Salud se insiste en que la inmunización regular es la herramienta preventiva más efectiva para el control de enfermedades y el cuidado de la salud colectiva, especialmente en niños, adultos mayores y personas con comorbilidades.