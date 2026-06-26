La ciudad de Cipolletti se prepara para una mañana con posibles complicaciones en el suministro de agua potable. Desde la empresa Aguas Rionegrinas se informó que un corte programado de energía eléctrica previsto para este sábado 27 de junio impactará sobre el sistema de bombeo, lo que podría generar baja presión o interrupciones temporales en el servicio.

Tres horas clave para el abastecimiento

Según detalló la empresa provincial, la afectación está vinculada a una interrupción del servicio eléctrico programada entre las 9 y las 12. Durante ese lapso, parte de la infraestructura que permite distribuir agua potable funcionará con limitaciones, por lo que el suministro podría resentirse en distintos sectores de la ciudad.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los vecinos realizar un acopio preventivo de agua durante la madrugada y primeras horas de la mañana, priorizando las necesidades básicas del hogar.

El pedido: cuidar cada litro

Desde Aguas Rionegrinas insistieron en la importancia de evitar consumos innecesarios durante las horas de afectación. Entre las recomendaciones figuran:

Almacenar agua en recipientes limpios antes del inicio del corte.

Evitar el lavado de vehículos.

Suspender el riego de jardines.

Reducir el uso de lavarropas y otros consumos elevados.

Destinar las reservas exclusivamente a higiene, hidratación y preparación de alimentos.

La medida busca evitar que los tanques domiciliarios se vacíen rápidamente y garantizar que el recurso alcance para todos los usuarios mientras se normaliza el sistema.

Qué deben hacer los vecinos cipoleños

Las autoridades solicitaron mantener la calma y administrar el agua disponible de manera racional durante las tres horas previstas para la interrupción energética. Una vez finalizados los trabajos y restablecida la energía, el sistema comenzará a recuperar presión de manera progresiva. La normalización total podría demorar algunas horas más dependiendo de cada sector de la ciudad.