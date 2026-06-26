El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, anunció que el Municipio llamará a licitación pública para reconvertir los históricos vagones del Paseo del Ferrocarril, ubicado sobre calle Fernández Oro, en un nuevo polo gastronómico. La iniciativa busca preservar la identidad ferroviaria de ese espacio emblemático y, al mismo tiempo, impulsar la actividad comercial y turística de la ciudad.

El proyecto contempla la recuperación integral de los vagones, que serán adaptados para albergar emprendimientos gastronómicos y culturales. La propuesta apunta a consolidar un punto de encuentro ciudadano, integrando tradición e innovación en un sector que forma parte del patrimonio urbano de Cipolletti.

Durante la transmisión de su programa de streaming, Buteler destacó que la licitación es parte del plan de puesta en valor de espacios públicos y que el Paseo del Ferrocarril será intervenido con criterios de preservación histórica y funcionalidad moderna. “Queremos que los vagones sigan siendo parte de nuestra identidad, pero con un uso que los acerque a la comunidad”, señaló.

La iniciativa se suma a otras acciones de revitalización urbana impulsadas por la gestión, como la recuperación de plazas, la construcción de espacios deportivos y la modernización de la infraestructura vial. En este caso, el objetivo es que el Paseo del Ferrocarril se convierta en un referente gastronómico y cultural, con capacidad de atraer visitantes y generar empleo local.

El llamado a licitación será oficializado en los próximos días y se espera que varias empresas presenten sus propuestas para la explotación de los vagones. El Municipio anticipó que se priorizarán proyectos que respeten la estética ferroviaria y que aporten diversidad gastronómica, calidad de servicio y sostenibilidad.