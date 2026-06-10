La empresa estatal Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) lanzó un sorteo destinado a los usuarios que se encuentran al día con el pago de sus facturas, en reconocimiento a la responsabilidad y compromiso con el servicio. El anuncio fue realizado por el Gobierno de Río Negro, que destacó la importancia de incentivar la cultura del pago regular para sostener y mejorar la infraestructura de agua potable y saneamiento en toda la provincia.

La inscripción al sorteo para quienes figuren sin deuda en el sistema de ARSA estará habilitada hasta el 18 de junio. La empresa informó que las bases y condiciones completas se encuentran disponibles en su sitio oficial, donde se detallan los requisitos y la modalidad de adjudicación de los obsequios.

Entre los premios anunciados se destacan un televisor de 43 pulgadas, camisetas oficiales de la Selección Argentina y gorras alusivas, que serán entregados a los ganadores. La empresa subrayó que estos obsequios buscan reforzar el reconocimiento a los usuarios cumplidores y, al mismo tiempo, darle visibilidad a la importancia de mantener las cuentas al día para sostener el servicio de agua y saneamiento en la provincia.

El sorteo se realizará el 26 de junio, y los resultados serán difundidos públicamente a través de los canales oficiales de ARSA y del Gobierno provincial. Allí se comunicarán los nombres de los ganadores y la modalidad de entrega de los premios, con el compromiso de asegurar transparencia y equidad en el proceso.

La medida también tiene un impacto simbólico: pone en valor la responsabilidad ciudadana y la importancia de sostener un servicio esencial como el agua potable. Desde la empresa se destacó que el aporte de cada usuario es fundamental para mantener la red de distribución, afrontar reparaciones y garantizar la continuidad del servicio en todas las localidades de Río Negro.

En los últimos años, ARSA implementó distintos programas de planes de pago y bonificaciones para usuarios que se encontraban en mora. Ahora, con esta propuesta, busca consolidar un esquema de reconocimiento positivo hacia quienes cumplen con sus obligaciones.