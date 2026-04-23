El Gobierno de Neuquén avanza en la puesta en funcionamiento de un proyecto estratégico en la localidad de Taquimilán, que permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable a partir de la reconversión de un acueducto originalmente destinado a riego.

Se trata de una obra ejecutada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que contempla la captación de agua del Río Neuquén y su transporte a través de una cañería de 12 kilómetros hasta la localidad. La infraestructura fue recientemente traspasada al municipio, con el objetivo de avanzar, en articulación con el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), en las etapas necesarias para su adecuación y operación.

Inicialmente concebido como un sistema de riego, el acueducto será transformado en una solución multipropósito que permitirá, además, abastecer de agua cruda para su posterior potabilización y distribución domiciliaria.

La decisión responde a la situación de Emergencia Hídrica que atraviesa la Provincia, con impactos más pronunciados en el norte neuquino, donde las condiciones de sequía prolongada, la disminución de caudales y el incremento de la demanda durante el verano generan dificultades en el suministro.

Actualmente, Taquimilán depende de pozos filtrantes que podrían verse comprometidos ante el escenario de escasez de agua, por lo que la puesta en marcha de este sistema representa una alternativa clave para garantizar la disponibilidad del recurso.

El EPAS pondrá en marcha un plan integral de intervención que incluye trabajos en la toma de captación, reparaciones de filtraciones detectadas en el acueducto, mantenimiento y mejoras en equipos electromecánicos, con el objetivo de asegurar su correcto funcionamiento.

Estas acciones forman parte del plan de gestión del agua que impulsa el Gobierno provincial para saldar la deuda hídrica histórica, con inversiones en infraestructura, presencia en el territorio y soluciones concretas para las comunidades.

La reconversión del acueducto representa un cambio estructural en el sistema de abastecimiento de Taquimilán y una decisión estratégica para fortalecer la resiliencia de la localidad frente a escenarios de escasez hídrica.

A través de este tipo de obras, la Provincia continúa avanzando en la construcción de sistemas más seguros, eficientes y sostenibles, garantizando el acceso al agua como un recurso esencial para el desarrollo y la calidad de vida de los neuquinos.