La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA Río Negro) anunció este lunes la firma de un nuevo acuerdo salarial en el contexto del Convenio Colectivo de Trabajo 108/75, que incluye a institutos médicos, odontológicos, laboratorios de análisis clínicos, rayos, consultorios, clínicas e instituciones sin internación, tras complejas negociaciones con las Cámaras Empresariales del Sector Asistencial.

El entendimiento establece aumentos acumulativos en los sueldos básicos:

Junio: 3,7%

Julio: 2%

Agosto: 1,6%

Además, se definió una asignación no remunerativa mensual de $90.000 en junio y julio, y de $80.000 en agosto. En ese último mes se incorporarán $12.000 al salario básico de la categoría más baja, aplicándose en forma proporcional al resto de las categorías y absorbiendo $10.000 de la suma no remunerativa.

Desde la conducción gremial destacaron que este avance fue posible gracias a la unidad de los trabajadores de la Sanidad, quienes sostuvieron la negociación con firmeza para defender el poder adquisitivo en un contexto económico complejo.

El acuerdo refuerza la estrategia sindical de defender el salario y los derechos del sector asistencial, garantizando mejoras progresivas en los haberes y un esquema de actualización que impactará directamente en la base salarial.

La incorporación parcial de las sumas no remunerativas al básico representa un paso importante, ya que fortalece la estructura salarial y asegura que los incrementos tengan efecto permanente en las categorías. De esta manera, se consolida un esquema que busca dar previsibilidad a los trabajadores en un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

ATSA Río Negro subrayó que continuará trabajando para consolidar conquistas y sostener la organización gremial como herramienta de defensa colectiva. Asimismo, remarcó que la negociación fue ardua, pero que el resultado refleja la capacidad de la organización para alcanzar acuerdos que beneficien a todo el sector asistencial.