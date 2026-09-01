El Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén impulsan, en convenio con Pampa Energía y la Universidad de Flores -en articulación con otras empresas del sector productivo de la región- la implementación de Prácticas Profesionalizantes Pedagógicas, destinadas a estudiantes de sexto año de las EPET de la provincia.

Las prácticas tienen como objetivo fortalecer la formación técnico-profesional de los estudiantes mediante la inserción en contextos reales de trabajo, promoviendo la articulación entre los saberes adquiridos en la escuela y su aplicación en entornos laborales concretos.

A diferencia de experiencias tradicionales de pasantías, este programa incorpora un enfoque pedagógico orientado al aprendizaje reflexivo, el seguimiento personalizado de los estudiantes y el desarrollo de capacidades analíticas y propositivas mediante la identificación de situaciones de mejora dentro de las organizaciones participantes, estimulando así, roles activos e implicados con los procesos productivos y de aprendizaje.

La propuesta contempla la participación de 40 estudiantes de diferentes especialidades técnicas, quienes desarrollarán de manera presencial, un total de 58 horas de práctica en empresas del sector productivo de la región.

Los estudiantes que son parte de proyecto pertenecen a las EPET 20, 17, 5 y 8 de Neuquén capital.

Entre los objetivos específicos, se busca desarrollar competencias técnicas vinculadas a las competencias de cada especialidad, en contextos reales de trabajo; favorecer la comprensión del funcionamiento organizacional y productivo de empresas del entorno regional. Además, promover el desarrollo de habilidades laborales tales como responsabilidad, trabajo en equipo, comunicación y adaptación a contextos profesionales; así también, estimular la capacidad de los estudiantes para identificar situaciones de mejora y elaborar propuestas técnicas u organizativas.

En el acto de apertura del programa participaron la directora provincial de Educación Técnica y Ceret del CPE, María Angélica Correa; el asesor en Prácticas Profesionalizantes, Juan Carlos Loguercio; las representantes de RSE y Fundación Pampa Energía, Laura Vanesa Urrutia y Luciana Bellabarba y el vicerrector de la casa de altos estudios, Christian Kreber.

Programa de Formación Docente

Por otro lado, desde agosto se desarrolla el programa de Formación docente en Eficiencia Energética (EE), destinado a las escuelas técnicas; una propuesta formativa impulsada por la cartera educativa, junto a Fundación Pampa y MSI Montajes y Servicios Industriales. Está dirigida a los y las docentes de escuelas técnicas de la provincia que coordinan a estudiantes del ciclo superior.

El programa tiene como objetivo principal formar a los docentes como agentes multiplicadores capaces de transmitir e integrar conceptos de EE, desarrollo sustentable y mitigación del cambio climático dentro de la comunidad educativa y a través de los planes de estudio.

Son parte de la iniciativa docentes de las EPET 2 y 29 de Centenario, EPET 3, 7, 8, 14 y 17 de Neuquén, las EPET 13 de Chos Malal, 11 y 15 de Zapala, las 19 y 25 de Plottier, 21 de San Martín de los Andes, 28 de Villa la Angostura y 26 de San Patricio del Chañar.

El programa de cuatro semanas combina, prácticas, talleres teórico-prácticos de contenidos técnicos; prevé 53 horas totales de cursada, divididas en clases virtuales (sincrónicas/asincrónicas), actividades presenciales, que incluyen talleres de medición y diagnóstico y trabajo de campo con aplicación práctica en las escuelas.











