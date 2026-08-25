Un total de 1.352 estudiantes de nivel terciario y universitario de la provincia de Neuquén todavía deben revalidar el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG), una herramienta clave para quienes necesitan trasladarse entre localidades para continuar sus estudios. El trámite puede realizarse de manera autogestionada a través de Internet y estará disponible hasta el 31 de agosto.

Quiénes deben realizar la revalidación del Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito

Desde el gobierno de la provincia de Neuquén recordaron que la revalidación es obligatoria para los beneficiarios de educación superior que utilizan el transporte interurbano para asistir a instituciones públicas o privadas ubicadas dentro de la provincia y a una distancia máxima de 250 kilómetros. Para completar el procedimiento, los estudiantes deben ingresar al sitio oficial del programa y cargar un certificado de alumno regular emitido a partir del 27 de julio de 2026, con firma y sello de la institución educativa correspondiente.

Qué pasa si no se revalida el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito

Los estudiantes de los niveles terciario y universitario que no realicen este paso antes de la fecha límite verán bloqueado automáticamente el beneficio desde el 1 de septiembre. En cambio, para los estudiantes de otros niveles educativos no es necesario efectuar ninguna revalidación.

Actualmente, el programa registra 3.045 inscripciones aprobadas para estudiantes de nivel superior, de las cuales 1.352 continúan pendientes de actualización.

La subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, destacó que el BENG está pensado para acompañar a jóvenes de toda la provincia que deben viajar a otra localidad para estudiar. Además, remarcó que se trata de una política pública destinada a favorecer la continuidad educativa y ampliar las oportunidades de acceso a la formación superior.

Nuevas inscripciones al BENG: qué hay que presentar para el segundo semestre

Mientras avanza el proceso de revalidación, también permanece habilitado el registro para nuevas inscripciones. Los interesados deben presentar fotografía del DNI, documentación que acredite domicilio y certificado de alumno regular con información sobre la cursada presencial.

Tanto quienes revaliden el beneficio como quienes se inscriban por primera vez recibirán una confirmación por correo electrónico una vez completada la gestión.

El BENG es una de las políticas provinciales destinadas a reducir barreras económicas y geográficas para el acceso a la educación. Junto con otras iniciativas de acompañamiento estudiantil, busca garantizar que más jóvenes puedan sostener sus trayectorias académicas y avanzar en la finalización de sus carreras.