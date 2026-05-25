Con un progreso del 46% avanza la obra de ampliación y refacciones de la escuela primaria número 33 de Quila Quina, con una inversión superior a los $120 millones.

El edificio educativo, ubicado en la Villa Quila Quina, sobre la margen Sur del lago Lácar, en el Parque Nacional Lanín, sumará 22,45 metros cuadrados nuevos a la superficie actual, con sistema de obra delegada al municipio de San Martín de los Andes y financiamiento provincial.

La construcción responde a las necesidades de la escuela con el Anexo de Jardín de Infantes, que hasta hoy tiene como sectores funcionales aulas, área de gobierno con dirección, comedor, cocina y sanitarios. El jardín actual posee un acceso independiente de la escuela.

La obra de ampliación contempla una cocina nueva, con depósito de víveres y productos de limpieza, dado que la que hoy tiene el establecimiento reviste problemas de espacio y requiere mayor superficie y equipamiento para responder a las necesidades de esta comunidad educativa, por lo que se hace la demolición y reubicación de la misma.

También se plantea en el proyecto otra reubicación áulica, hacia el extremo opuesto de la edificación, para contar con más espacio a fin de construir un nuevo comedor y otorgar mejor accesibilidad a los sanitarios.

Por otro lado, se prevén tareas de refacción en las actuales instalaciones que también apuntan a mejorar el funcionamiento de las distintas áreas.

Entre los trabajos se hizo la demolición de mampostería, retiro de revestimiento, pisos y cielorrasos; como también de cañerías, artefactos y luminarias.

El sistema de construcción es tipo tradicional, con cubierta de chapa sinusoidal; se colocará piso cerámico de alto tránsito en el interior; y baldosas de cemento en la vereda perimetral exterior; procediendo también a realizar nuevas instalaciones de los servicios de electricidad, gas y cloacas.

Se trata de una histórica institución educativa rural nacida en 1918 en el seno de la comunidad Curruhuinca, que cuenta con una matrícula de 27 estudiantes, atendiendo desde su origen en forma prioritaria a niños de dicha comunidad. Posee jornada completa y desarrolla su dictado de clases en el período lectivo de febrero a diciembre. Ofrece educación Inicial desde el Anexo de Jardín y educación Primaria.

El edificio escolar se fue agrandando en el tiempo, de acuerdo a las necesidades de su comunidad educativa, y el año pasado sumó un cerco perimetral, una obra a cargo de la UPEFE que contó con un presupuesto superior a los 100 millones de pesos. Ese cerramiento junto con la una tala de álamos y pinos de más de 45 metros, que constituían un riesgo para el establecimiento, sumó espacio para recuperar metros de patio.

Esta primaria cuenta con un profesor de técnicas agroecológicas, por lo que lleva adelante el proceso de huerta y tiene un invernadero al que se han destinado recursos de la Provincia para la comprar materiales.

