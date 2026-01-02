Un grave accidente de tránsito se registró durante la tarde del jueves 1 de enero en la ruta que conduce a Quila Quina, a pocos kilómetros de San Martín de los Andes. El hecho dejó como saldo dos mujeres hospitalizadas, una de ellas en estado grave, tras ser eyectada del vehículo al no llevar colocado el cinturón de seguridad.

Según informaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, el siniestro ocurrió alrededor de las 17:36, a aproximadamente un kilómetro del puente del arroyo Pil Pil, cuando un Subaru Outback con dos ocupantes desbarrancó y volcó, cayendo unos 70 metros fuera de la calzada.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que una de las mujeres permanecía dentro del vehículo con el cinturón de seguridad colocado, mientras que la segunda se encontraba fuera de la camioneta, tras haber sido despedida como consecuencia del impacto. Esta última fue considerada paciente grave, por lo que se realizaron complejas tareas de rescate para su extracción y traslado urgente en ambulancia, quedando internada en estado crítico.

En tanto, la otra ocupante se encontraba consciente y deambulando, fue asistida en el lugar y posteriormente derivada a un centro de salud para su evaluación médica preventiva.

El operativo demandó la intervención de cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal del SIEN, Policía del Neuquén, Parque Nacional Lanín, Guardaparques, ICE y Gendarmería Nacional, debido a la complejidad del terreno y la magnitud del desbarrancamiento.

Desde los equipos de emergencia remarcaron nuevamente la importancia del uso del cinturón de seguridad, ya que en este caso la diferencia en las consecuencias físicas entre ambas ocupantes estuvo directamente relacionada con su utilización, un factor clave para reducir lesiones graves o fatales en siniestros viales