El Volcán Villarrica registró un aumento de su actividad durante agosto, con mayor sismicidad y señales asociadas a explosiones en el cráter, según informó el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) de Sernageomin.

El monitoreo involucra a las comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, en La Araucanía, además de Panguipulli, en Los Ríos.

Qué significa que el Volcán Villarrica mantenga el alerta técnica en verde

Destacan que a pesar del aumento el macizo mantiene su alerta técnica en nivel Verde. Desde el 29 de agosto se ha observado sismicidad tipo tremor con episodios de mayor energía, fenómeno relacionado con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos y, en el caso del Villarrica, con la dinámica de su lago de lava.

La alerta técnica Verde implica que el volcán permanece dentro de parámetros considerados de baja inestabilidad, aunque el reciente aumento de actividad obliga a mantener especial atención a los próximos reportes oficiales.

Sumado a esto, Sernageomin advierte por posibles nuevos episodios con expulsión de material. Además de señales acústicas vinculadas a explosiones a nivel del cráter, lo que refuerza el aumento de actividad superficial.

Sin embargo, la nubosidad presente durante los últimos días ha impedido observar directamente el área del cráter y evaluar visualmente sus condiciones.

Desde el organismo advirtieron que “no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía con manifestaciones y expulsión de material con impacto en torno al cráter”.

Sernageomin adelantó que mantendrán la vigilancia permanente del Villarrica, mientras las direcciones regionales de Senapred continuarán coordinadas con el Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SIREPRED) de Chile.