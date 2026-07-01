Neuquén otorgó un aporte no reintegrable de $916.911.228 al Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo (ECA) para garantizar el pago de resarcimientos a productores afectados por las tormentas de granizo registradas durante la temporada agrícola 2025/2026.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 882/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig.

El aporte permitirá integrar el Fondo Mixto Compensador de Daños por Granizo, destinado a indemnizar a los productores adheridos al Programa Compensador para Daños ocasionados por Granizo en Cultivos Agrícolas. La asistencia responde a los daños provocados por los eventos climáticos ocurridos durante noviembre de 2025.

De acuerdo con el relevamiento realizado por las áreas técnicas de la Subsecretaría de Producción, el monto total de los daños a compensar asciende a $1.680.515.765,86.

De esa cifra se descontaron $59.153.744,50 correspondientes a cuotas pendientes de cobro de productores y otros $704.450.793,34 disponibles en el Fondo Compensador, conformados por los aportes realizados por los productores durante la campaña 2025/2026.

La Ley Provincial 3526, que regula el funcionamiento del Ente Compensador Agrícola y establece que el Estado debe aportar los recursos necesarios para cubrir la diferencia entre los fondos disponibles y el total de las compensaciones cuando se produzcan pérdidas por granizo entre los productores adheridos al programa.





