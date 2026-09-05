La Justicia Electoral de la provincia del Neuquén abrió la inscripción permanente al Registro Voluntario de Autoridades de Mesa, destinado a electores que quieran colaborar con la organización de los comicios. El trámite es gratuito, online y voluntario.

El registro busca ampliar la cantidad de personas disponibles para ser designadas como presidentes o suplentes de las mesas receptoras de votos. Quienes resulten seleccionados recibirán capacitación previa de la Justicia Electoral Provincial, que podrá realizarse de manera presencial o virtual.

La inscripción no implica una designación automática. Los nombramientos se realizan con una antelación no menor a 30 días de la fecha de la elección y son comunicados individualmente a las personas elegidas.

Quiénes pueden ser autoridades de mesa

El artículo 90 del Código Electoral establece los requisitos que deben reunir quienes desempeñen esta función. Las personas postulantes deben:

Ser electores en ejercicio .

. Residir en el lugar donde se realiza la elección.

Saber leer y escribir .

. Ser mayores de 18 años.

De esta manera, el registro está destinado a ciudadanos que cumplan con las condiciones previstas por la normativa electoral y estén dispuestos a asumir una responsabilidad central durante la jornada de votación.

Qué hace una autoridad de mesa durante una elección

La autoridad de mesa tiene a su cargo garantizar que la votación se desarrolle de acuerdo con las normas electorales.

Entre sus principales tareas se encuentran abrir el acto electoral a las 8, verificar la identidad de los electores mediante el padrón, entregar las boletas y resolver las situaciones que puedan presentarse durante la jornada.

Al finalizar la votación, también debe realizar el escrutinio de la mesa, completar la documentación correspondiente y labrar las actas que posteriormente recibe la Junta Electoral.

Por eso, su función no se limita al momento en que los ciudadanos concurren a votar: también interviene en el cierre y registro formal de los resultados de cada mesa.

La Justicia Electoral capacita a las personas designadas

Las personas que finalmente sean designadas como autoridades de mesa reciben capacitación previa a cargo de la Justicia Electoral Provincial.

La formación puede realizarse mediante una modalidad presencial o virtual, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para afrontar las distintas etapas de la jornada electoral.

Esto permite que quienes asuman por primera vez conozcan previamente cuáles son sus responsabilidades y cómo deben actuar frente a las situaciones habituales que pueden surgir durante una elección.

Estar inscripto no significa ser designado

Uno de los puntos más importantes para quienes quieran anotarse es que formar parte del registro voluntario no garantiza una designación.

La Justicia Electoral realiza los nombramientos con una anticipación de al menos 30 días respecto de la elección y notifica a cada persona seleccionada.

Una vez recibida la notificación, quienes tengan un impedimento pueden presentar una excusación dentro de los tres días siguientes. Según la información difundida por el organismo, solo se aceptan motivos de enfermedad o fuerza mayor debidamente justificados.

Cómo inscribirse como autoridad de mesa voluntaria

El trámite se realiza completamente por internet.

Para anotarse, hay que ingresar al sistema de inscripción de la Justicia Electoral Provincial y completar el formulario con los datos personales y de contacto.

La inscripción se realiza en el siguiente link: gen.jusneuquen.gov.ar/voluntarios/inscripcion

Antes de guardar el formulario, es especialmente importante revisar el correo electrónico y el número de teléfono ingresados.

La Justicia Electoral utiliza esos datos para comunicarse con las personas seleccionadas. Un error puede impedir que llegue la notificación de la designación o la información vinculada con la capacitación.

Una vez completado el proceso, el sistema envía un correo electrónico de confirmación a la dirección registrada. Si el mensaje no aparece, se recomienda revisar la carpeta de correo no deseado.

Una función clave para garantizar la jornada electoral

Las autoridades de mesa cumplen una función fundamental porque intervienen directamente en el desarrollo de la votación y en la documentación de los resultados.

La responsabilidad abarca desde la apertura de la mesa hasta el escrutinio y la confección de las actas. En ese sentido, la convocatoria de voluntarios apunta a contar con una mayor cantidad de ciudadanos disponibles para integrar las mesas receptoras de votos cuando llegue el momento de las designaciones.

La importancia de esta tarea también puede observarse en la logística que demanda cada elección. En los comicios provinciales de 2023, por ejemplo, la organización incluyó la notificación de autoridades de mesa, el armado de urnas y el traslado del material electoral, entre otras tareas.

El registro permanece abierto

A diferencia de una convocatoria limitada a una fecha puntual, el Registro Voluntario de Autoridades de Mesa tiene carácter permanente. Esto permite que las personas interesadas puedan dejar asentada su voluntad de participar con anticipación.

La inscripción tampoco supone que la persona vaya a ser convocada inmediatamente: la designación dependerá del proceso que realice la Justicia Electoral para cada elección.

La recomendación principal para quienes se registren es mantener actualizados y correctamente consignados sus datos de contacto, ya que constituyen el canal utilizado para las comunicaciones oficiales.