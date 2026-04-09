El Gobierno de Neuquén adjudicó 51 kilómetros de rutas para la nueva obra del bypass en Añelo. Se trata de una infraestructura clave para descomprimir el tránsito pesado en la región por los camiones que circulan diariamente por Vaca Muerta, una de las formaciones no convencionales de gas y petróleo más importantes del continente.

“Junto a las empresas operadoras adjudicamos una obra clave: se construirán 51 kilómetros de rutas y un nuevo nexo vial que desviará el tránsito pesado del centro de Añelo. Estamos avanzando en un esquema innovador de articulación público-privada”, expresó el Gobernador en su cuenta de X.



Y agregó: “El proyecto comprende el nuevo tendido y la repavimentación de las rutas provinciales 8 y 17, junto a la construcción del denominado Camino de la Tortuga. Tenemos un modelo que ordena, mejora la seguridad vial y fortalece la logística energética, generando un cambio concreto para la región Vaca Muerta”.

Se dio la adjudicación de la obra vial a la Unión Transitoria (UT) integrada por las constructoras Luis Losi SA y Rovella Carranza SA, marcando un hito en la colaboración público-privada para el despliegue de infraestructura clave para el sector energético nacional.

También estuvieron presentes en el acto el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el presidente de la CEPH y chairman de Tecpetrol, Carlos Ormachea, en representación del Fideicomiso; el presidente de Rovella Carranza SA, León Zakalik, por el Consorcio Losi-Rovella; además de representantes de las empresas operadoras.

El Gobernador destacó que “este desarrollo se integra a un plan más amplio que incluye repavimentaciones, nuevas conexiones y rutas alternativas para optimizar la circulación en toda la región. Estamos ordenando la infraestructura para acompañar el crecimiento, agilizar la logística y garantizar que cada obra impacte directamente en la vida cotidiana de los neuquinos”.

Un consorcio de diez operadoras líderes financia el emprendimiento a través del Fideicomiso Bypass de Añelo, como parte de un acuerdo histórico con la Provincia. Se trata de las empresas Chevron, Pampa Energía, Pan American Energy, Phoenix Global Resources, Pluspetrol, Shell, Tecpetrol, Total Austral, Vista Energy e YPF.

La adjudicación a la UT Losi-Rovella Carranza surgió de un proceso de licitación de precios en el que se recibieron nueve ofertas, resultando la propuesta del consorcio la mejor valorada por su competitividad económica y su solidez técnica. El inicio de obra se producirá en los próximos días, con un cronograma de 18 meses corridos y fecha de finalización prevista para octubre de 2027.