Un cóndor que había sido encontrado con heridas hace un mes en Huinganco, fue liberado por la dirección provincial de Fauna. El animal recibió tratamiento médico especializado en Buenos Aires, debido a algunos golpes y tras su recuperación fue devuelto a su hábitat.

Al respecto, el director provincial de Fauna, Nicolás Lagos, informó que el animal había sido hallado los primeros días de enero por personal del área en la cancha fútbol de Huinganco.

“Estaba bastante golpeado, no podía volar. Los chicos lo capturaron y se lo trasladó hasta Chos Malal. Luego se realizó el contacto con la fundación Andina y con Temaikén para poder llevarlo a hacerle todos los estudios”.

Explicó que el animal fue recibido en Temaikén, en la provincia de Buenos Aires, donde le efectuaron radiografías y curaciones, “y ayer recién se lo se lo pudo traer de vuelta”.

“Se hizo todo el operativo para trasladarlo hasta Chos Malal y se liberó ahí en cercanías de Huinganco de vuelta. Es una alegría enorme poder hacer el trabajo bien y que el cóndor pueda volver en buen estado a su lugar. Es un cóndor juvenil, que estimamos que tiene unos dos años de edad más o menos, seguramente que estaba dando sus primeros vuelos”, contó Lagos.

Lagos remarcó la presencia fundamental del estado provincial: “Este es el resultado de una gestión presente, que no escatima en esfuerzos logísticos cuando se trata de proteger nuestro patrimonio natural. Verlo desplegar sus alas sobre el cielo de Neuquén es la prueba de que, cuando trabajamos con profesionalismo y pasión, los resultados llegan”.