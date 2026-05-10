El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y la dirección provincial de Vialidad (DPV), dio a conocer que la obra de pavimentación sobre la Ruta 61, en el tramo de 8,5 kilómetros que une el fin del pavimento actual con el puente sobre el río Chimehuín, presenta un ritmo sostenido de trabajo, alcanzando ya un 20% de avance general.

El proyecto, diseñado íntegramente por personal técnico de la DPV y ejecutado bajo la modalidad de administración, se inició en febrero de este año.

Desde la DPV sostuvieron que una de las prioridades actuales es el sistema de drenaje: la obra contempla la construcción de ocho alcantarillas de hormigón en puntos estratégicos de la traza para garantizar el correcto escurrimiento del agua. Este ítem específico ya registra un 60% de ejecución efectiva.

Si bien los trabajos se realizan mayormente sobre la calzada existente, el nuevo diseño incluye adecuaciones clave para mejorar la sinuosidad del camino. Mediante la rectificación de curvas y contracurvas, se busca ofrecer un trayecto más fluido y, fundamentalmente, elevar los estándares de seguridad vial en esta estratégica zona de la región de los Lagos del Sur.

Ante la proximidad de la veda climática, desde el organismo confirmaron que las tareas no se detendrán totalmente. Se continuará con el movimiento de suelo durante los meses de frío para dejar preparada la base.

De mantenerse este ritmo de trabajo, Vialidad prevé iniciar la colocación de los primeros kilómetros de carpeta asfáltica durante la próxima temporada estival, marcando un hito fundamental para la conectividad turística y productiva de la región.



