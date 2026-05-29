La comisión de Educación de la Legislatura de Neuquén aprobó por unanimidad el despacho que habilita la instalación de videocámaras dentro de los establecimientos educativos de toda la provincia. La iniciativa apunta a fortalecer la seguridad de estudiantes, docentes, personal no docente e instalaciones escolares.

La presidenta de la comisión, Mercedes Tulián (PRO-NCN), explicó que el proyecto busca incorporar herramientas de prevención y disuasión frente a situaciones de violencia o conflictividad que puedan producirse dentro de las instituciones educativas. Según señaló, el sistema permitirá “prevenir hechos de violencia y disminuir el grado de conflictividad” en las escuelas.

La legisladora indicó además que la propuesta cuenta con el respaldo del Consejo Provincial de Educación (CPE) y del Ministerio de Educación. En ese marco, precisó que la ministra Soledad Martínez se manifestó a favor de avanzar con una implementación progresiva que comenzaría en los establecimientos de nivel medio de la provincia.

Uno de los puntos centrales del proyecto está vinculado al resguardo y confidencialidad de las imágenes. La iniciativa establece que las grabaciones quedarán bajo custodia del organismo encargado del monitoreo y podrán ser requeridas por la Justicia o el Ministerio Público Fiscal en caso de ser necesario. Asimismo, la norma prohíbe expresamente la instalación de cámaras en sanitarios y en cualquier espacio que afecte la intimidad de las personas.

Tulián recordó además que existe un proyecto similar impulsado por la diputada Brenda Buchiniz (Cumplir), actualmente en tratamiento en la comisión de Desarrollo Humano y Social, que propone incorporar sistemas de videoseguridad en hospitales y centros de salud. La diputada destacó que los aportes realizados permitieron alcanzar una “redacción superadora”.

El proyecto continuará ahora su tratamiento parlamentario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).