La diputada provincial Gisselle Stillger confirmó que se impulsa un proyecto para instalar cámaras de seguridad en todas las escuelas de la provincia, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia, bullying, acoso y abuso.

La propuesta fue abordada en una entrevista en el programa “La mañana es de LA PRIMERA” (AM550) y tomará estado parlamentario este miércoles, con la intención de avanzar en su tratamiento.

Según explicó la funcionaria, muchas escuelas privadas ya cuentan con sistemas de monitoreo, mientras que en el ámbito público su implementación es parcial. La iniciativa busca generalizar su uso de forma progresiva en todo el sistema educativo neuquino.

¿Qué propone el proyecto de cámaras en escuelas?

El plan apunta a instalar sistemas de videovigilancia en espacios comunes de las instituciones educativas, sin afectar la intimidad de los alumnos (por ejemplo, sin cámaras en baños).

Según Stillger, la medida tiene un enfoque preventivo:

Reducir conflictos y hechos de violencia escolar

Disuadir situaciones de bullying y acoso

Evitar actos de vandalismo

Aportar pruebas ante situaciones graves, como abusos

“Donde hay cámaras, el delito se reduce de manera sustancial”, sostuvo.

¿Por qué surge ahora esta iniciativa?

El proyecto aparece en un contexto de creciente preocupación por amenazas virales y desafíos en redes sociales, especialmente vinculados a plataformas como TikTok.

En los últimos días, se registraron mensajes de posibles tiroteos en escuelas, lo que generó alarma entre las familias. Aunque en muchos casos se trataría de “bromas” o conductas imitativas, desde el gobierno consideran que no pueden subestimarse.

Además, se mencionaron antecedentes recientes:

Pintadas amenazantes en baños escolares

Hechos de vandalismo en infraestructura

Casos judiciales de abuso en ámbitos educativos

¿Cómo funcionaría el sistema de vigilancia?

El monitoreo permitiría:

Identificar movimientos en espacios comunes

Reconstruir hechos a través de grabaciones

Reducir tiempos de investigación interna

Stillger aclaró que no se trata de vigilancia invasiva, sino de una herramienta de seguridad:

“Es mucho menos agresivo que revisar mochilas. La cámara solo registra lo que ocurre”.

¿Qué dicen estudiantes y familias?

Según la funcionaria, incluso los propios alumnos perciben las cámaras como un elemento de protección.

Ejemplo citado:

En un caso de vandalismo escolar, estudiantes sugirieron revisar cámaras para identificar responsables.

Sin embargo, el debate sigue abierto:

Privacidad vs. seguridad

Control vs. prevención

Rol del Estado en la vida escolar

¿Qué otras medidas se están impulsando?

El proyecto de cámaras no es la única iniciativa. También se trabaja en:

Educación digital crítica

Enseñar a los alumnos cómo funcionan los algoritmos

Analizar el impacto negativo de redes sociales

Prevenir conductas virales peligrosas

Uso de celulares en el aula

Restricción en niveles iniciales y primarios

Uso solo con fines pedagógicos

Mejoras reportadas en atención y socialización

Impacto local: por qué importa en Neuquén

La discusión no es aislada. En Neuquén:

Crece la preocupación de padres por la seguridad escolar

Se registran casos recientes de amenazas virales

Hay desigualdad tecnológica entre escuelas públicas y privadas

La implementación de cámaras podría:

Unificar estándares de seguridad

Reducir conflictos cotidianos

Cambiar la dinámica dentro de las instituciones

¿Qué se sabe hasta ahora y qué viene?

El proyecto ya fue presentado y tomará estado parlamentario, lo que abre la puerta a su tratamiento legislativo.

El objetivo oficial es avanzar con:

Implementación progresiva en toda la provincia

Trabajo conjunto entre Legislativo y Ejecutivo

Debate amplio sobre seguridad y educación

La iniciativa abre un debate profundo sobre cómo garantizar la seguridad en las escuelas sin vulnerar derechos, en un contexto donde las amenazas, aunque muchas veces virales, generan miedo real en las familias.

Por ahora, el proyecto entra en etapa legislativa y su futuro dependerá del consenso político y social.

La entrevista completa: