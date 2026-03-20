Las mejoras en escuelas de la región Confluencia continúan avanzando tras la temporada estival, con la entrega de varios edificios intervenidos para garantizar mejores condiciones de cursado. Esta semana retomarán las clases las primarias N° 1, 103 y 61, mientras que se ultiman detalles para habilitar los establecimientos N° 199, 200 y 107.

Desde el ministerio de Educación se informó que durante el verano se ejecutaron obras de readecuación, mantenimiento y renovación en distintos edificios escolares. El director de Mantenimiento Escolar, Luciano Saborido, aseguró que muchas de las tareas realizadas permitieron dejar establecimientos completamente renovados y preparados para extender su vida útil durante las próximas décadas.

Uno de los trabajos más importantes se desarrolló en la Escuela Primaria N° 199 del barrio San Lorenzo, donde se intervino sobre las fundaciones del edificio. Allí se realizaron tareas de recalce de zapatas, excavaciones por debajo del nivel del piso y refuerzos estructurales, además de reparaciones en fisuras provocadas por el desgaste de los muros.

En ese mismo establecimiento también se avanzó en el patio escolar, con la construcción de un playón deportivo, el recambio de losetas dañadas y la ejecución de nuevos senderos exteriores bajo criterios de accesibilidad. Estas mejoras buscan optimizar tanto la circulación como los espacios destinados a actividades recreativas y deportivas.

Por su parte, la Escuela N° 1 inició el ciclo lectivo en un edificio renovado, donde se concretó el recambio de aberturas, la adecuación de dispositivos antivandálicos, trabajos de pintura exterior y mejoras en el patio con eje en la seguridad y la recreación. En tanto, la Escuela N° 103 ya fue entregada luego del recambio total de la cubierta del techo y la actualización de revestimientos exteriores.

Además, la Escuela N° 61 fue entregada recientemente y quedó lista para recibir a su comunidad educativa, mientras continúan las tareas integrales en las escuelas N° 200 y 107. En paralelo, el gobierno provincial destacó que decenas de establecimientos de la región Confluencia ya retomaron sus actividades tras distintas intervenciones edilicias realizadas durante el receso de verano.