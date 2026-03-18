Comienzan las obras de reordenamiento eléctrico en la colonia rural Nueva Esperanza

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de Neuquén (IMUH), Marco Zapata habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca del plan de reordenamiento eléctrico en la colonia rural Nueva Esperanza, cuyas obras comenzaron este miércoles.



En primer lugar, el funcionario explicó que “esto es para la zona norte de la colonia rural Nueva Esperanza, uno de los sectores cuya regularización quedaba pendiente. Siempre hablamos de cuatro sectores municipales que estaban retrasados, en este caso el mirador. Son casi 400 familias (375) y arrancaremos con el reordenamiento vial, apertura de calles, corrimiento de cercos, consolidación de la trama vial, llevar las veredas a nivel rasante necesario para en unas semanas arrancar con el reordenamiento de la red eléctrica”.



Sobre la misma línea detalló: “Este es un lugar complejo, queremos llegar como una red de media tensión al lugar y es una obra que tendrá un plazo de ejecución de cinco meses, la idea es llegar con conductores de la red de baja y empezar a brindar seguridad, garantizar que las familias tengan electricidad y después seguir con la red definitiva para cada caso en particular, eso fue un pedido del intendente”.



“La idea es que cada vecino entienda que tiene que ceder cada parte del sector que ocupa por las obras que se tienen que hacer”

En otro sentido, Zapata aclaró que “esto empieza hoy, trabajamos con el estudio de impacto ambiental previamente. La idea es que los vecinos entiendan que tienen que ceder parte del sector que ocupan por las obras que se tienen que hacer, hay distancias reglamentarias”.



Y agregó que “hay apertura de calles, queremos llegar al ordenamiento y el éxito está garantizado si trabajamos conjuntamente con los vecinos”.



“Todos los servicios hoy son clandestinos, queremos regularizar esa situación”

Finalmente, el presidente del IMUH expresó: “Todos los servicios hoy son clandestinos, queremos regularizar esa situación y garantizar derechos sobre la tierra, para eso se necesita la aprobación de las mensuras. Lo que se hace es llegar con la red para que haya de forma segura energía eléctrica, algo que hoy no sucede. Readecuaremos todas las redes para que la gente pueda tener conexiones seguras”.



“La primera parte de la obra tiene un plazo de cinco meses, pero poder llegar con la red completa llevará alrededor de un año”, concluyó.



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