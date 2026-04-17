Tal como lo había adelantado el gobernador Rolando Figueroa, el gobierno nacional delegó a la provincia del Neuquén la competencia para el otorgamiento de concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales emplazados en su territorio.

A partir de ahora, el gobierno provincial suscribirá con la dirección nacional de Vialidad los convenios para individualizar los tramos de las rutas nacionales sobre los cuales asumirán la administración, reparación, ampliación, conservación y/o mantenimiento y el plazo de delegación de esas competencias.

Así como el caso de Neuquén, la medida nacional también es extensible a otras provincias. Ese fue el caso de Río Negro, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Santa Cruz.

Figueroa había informado la semana pasada que en el caso de Neuquén “nos van a transferir la ruta 242, que es parte del paso internacional Pino Hachado. Y, por otro lado, parte de la ruta 22, que es el ingreso desde Río Negro en la capital neuquina hasta Arroyito”. El gobernador explicó que la transferencia forma parte de un programa que se trabajó con Nación, que incluyó reuniones en Buenos Aires durante la semana pasada con los ministros del Interior, Diego Santilli y de Economía, Luis Caputo.

“Nos van a transferir parte de dos rutas nacionales que hemos solicitado, donde vamos a poner peaje y pesaje para los camiones para que no se destruyan las rutas”, había dicho Figueroa.

En 2024, Figueroa y, su par de Río Negro, Alberto Weretilneck habían solicitado a Vialidad Nacional la transferencia de estos y otros tramos de rutas nacionales que se encuentran en ambas provincias. El pedido se centraba en la necesidad de mejorar el estado de las rutas para fortalecer la seguridad y la conectividad vial y optimizar la productividad y la eficiencia de las diferentes actividades económicas de la región.

La delegación de competencias en materia de concesiones viales sobre rutas nacionales a provincias se efectuó a través del decreto nacional 253/2026, firmado este jueves 16 de abril por el presidente Javier Milei previo a su tercer viaje a Israel.