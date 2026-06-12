La Municipalidad de Neuquén anunció que este sábado 13 de junio, entre las 8.30 y las 12, habrá calzada reducida en la avenida Raúl Alfonsín, a la altura del desvío de calle Jujuy, debido a tareas vinculadas a la construcción del Acceso Norte.

La restricción afectará a los automovilistas que circulen por uno de los principales ingresos a la capital neuquina. Desde el municipio solicitaron transitar con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabajará en el sector.

Los trabajos forman parte de la ejecución de una de las obras viales más importantes que actualmente se desarrollan en Neuquén, destinada a mejorar la conectividad y la seguridad vial en una zona que concentra gran parte del crecimiento urbano de la ciudad.

Cómo será la reducción de tránsito en avenida Raúl Alfonsín

La restricción estará vigente durante la mañana del sábado y se concentrará en el sector donde actualmente se ejecutan trabajos del Acceso Norte, específicamente en la zona del desvío hacia calle Jujuy.

Las tareas forman parte de la construcción del nuevo Acceso Norte, una obra destinada a mejorar la conectividad y la seguridad vial en Neuquén.

Según informó el municipio, la circulación no será interrumpida por completo, pero sí habrá una reducción de carriles que podría generar demoras en determinados momentos de la jornada.

Por ese motivo, se recomienda a los conductores prever tiempos de viaje adicionales y circular con extrema precaución.

Una obra que transformará uno de los principales ingresos a Neuquén

La obra del Acceso Norte contempla la construcción de un puente elevado y un nuevo distribuidor vial que reorganizará el tránsito en el sector donde confluyen la avenida Raúl Alfonsín, la Ruta 7 y las conexiones hacia el centro de la ciudad.

El proyecto busca eliminar cuellos de botella históricos y ofrecer nuevas alternativas de ingreso y egreso para miles de conductores que utilizan diariamente este corredor estratégico.

El impacto de la obra en una zona clave

El Acceso Norte se encuentra entre las intervenciones urbanas más relevantes impulsadas en Neuquén durante los últimos años.

La transformación apunta a acompañar el crecimiento poblacional y vehicular que registra la capital provincial, especialmente en los sectores norte y oeste de la ciudad.

De acuerdo con datos difundidos por funcionarios municipales, más de 50.000 vehículos por día utilizan este acceso, convirtiéndolo en uno de los puntos de mayor circulación de Neuquén.

Antecedentes de los cambios en la circulación

Desde el inicio de la obra ya se implementaron distintos esquemas de desvíos y reorganización del tránsito para mantener operativo el ingreso a la ciudad mientras avanzan los trabajos.

Entre las modificaciones más importantes se encuentran los accesos temporales por calle Jujuy y la reorganización de la salida por calle Salta, medidas diseñadas para evitar cortes totales durante la construcción.

Información de servicio para quienes circulen este sábado

Los conductores que deban utilizar la avenida Raúl Alfonsín durante la mañana del sábado deberían:

Reducir la velocidad al aproximarse al sector de obra.

Respetar la cartelería preventiva.

Seguir las indicaciones de los operarios y agentes de tránsito.

Considerar recorridos alternativos si deben trasladarse en horarios de mayor circulación.

La restricción está prevista únicamente entre las 8.30 y las 12, aunque las condiciones podrían variar según el avance de las tareas.

¿Qué pasará en los próximos meses?

La obra del Acceso Norte continuará avanzando durante los próximos meses con el objetivo de reconfigurar completamente este nodo vial.

Una vez finalizada, permitirá contar con nuevas conexiones hacia calles estratégicas como Jujuy y Diagonal 9 de Julio, además de mejorar la distribución del tránsito en uno de los accesos más utilizados de la ciudad.